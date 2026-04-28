Vafei je pobedio prvog igrača sveta Britanca Džada Trampa 13:12 i plasirao se među osam najboljih na Krusiblu.

On je rekao da je poslednjih meseci zbog rata u Iranu bio rastrzan, pitajući se da li bi uopšte trebalo da učestvuje na turniru.

Vafei je rekao da je odlučio da želi da se "bori za svoj narod" i kroz kvalifikacije je stigao do glavnog žreba, gde je u prvom kolu pobedio Kineza Sija Đahuija 10:3.

"Ne znam da li da budem srećan. Ne znam da li da budem tužan. Ne znam šta da radim. Jednostavno, ovo je jedina stvar koju mogu da radim. Sa mojim štapom, mogu da uradim nešto za njih, makar da ih usrećim. Da pokažem da je tamo iranska zastava...", rekao je Vafei.

Iranski 31-godišnji snukeraš rekao je da mu je teško da se koncentriše na snuker jer brine o bezbednosti svoje porodice zbog rata u domovini.

"Ponekad sam tužan zbog onoga što se dešava. Ne želim da se otvorim, ali da, odlučio sam da se borim, da se borim za svoj narod i za sve Irance širom sveta. I nadam se da ću ih usrećiti", dodao je Vafei, čiji je nadimak "Princ Persije".

Upitan je kako se oseća o tome što predstavlja širi cilj od toga da bude samo sportista.

"Ne razmišljam o svemu ovome. Sve što radim je iz srca. Mnogo toga se dešava u Iranu. Čak iako osvojim trofej, to je ništa", rekao je Vafei.

Njegov protivnik u četvrtfinalu biće kineski takmičar Vu Jize, a duel počinje večeras.