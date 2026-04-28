– Posle prve trke koja je trajala dva dana i osvojenog trećeg mesta u klasi ski GP 1 mogu biti zadovoljan, drugim rečima dobar start sezone. Međutim, to ne znači da tokom iste neću napadati najviši stepenik na pobedničkom postolju. Prvog dana u subotu imali smo dosta problema sa talasima, a to ume da bude izuzetno zahtevno za vožnju, drugim rečima da se održite na takmičarskoj spravi. Drugog dana je bilo mnogo lakše, da ne kažem idealni uslovi, što je uslovilo da se domognem trećeg mesta i pristojnog broja bodova. Druga trka Alpe Adria prvenstva održava se od 5. do 7. juna u Boki Kotorskoj (Crna Gora), gde ću verujem biti još bolje plasiran – rekao je Nemanja Neca Jovanović.