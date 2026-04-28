JOVANOVIĆ TREĆI U RIJECI: Nemanja se uprkos problemima domogao pobedničkog postolja
Na prvoj trci sezone održanoj u Rijeci (Hrvatska), bodovanoj za Alpe Adria prvenstvo predstavnik Srbije Nemanja Jovanović u klasi ski GP 1 osvojio je treće mesto.
Tokom dva dana poslednjeg vikenda aprila promenljivi uslovi i te kako su uticali na stil vožnje shodno tome i plasmane.
– Posle prve trke koja je trajala dva dana i osvojenog trećeg mesta u klasi ski GP 1 mogu biti zadovoljan, drugim rečima dobar start sezone. Međutim, to ne znači da tokom iste neću napadati najviši stepenik na pobedničkom postolju. Prvog dana u subotu imali smo dosta problema sa talasima, a to ume da bude izuzetno zahtevno za vožnju, drugim rečima da se održite na takmičarskoj spravi. Drugog dana je bilo mnogo lakše, da ne kažem idealni uslovi, što je uslovilo da se domognem trećeg mesta i pristojnog broja bodova. Druga trka Alpe Adria prvenstva održava se od 5. do 7. juna u Boki Kotorskoj (Crna Gora), gde ću verujem biti još bolje plasiran – rekao je Nemanja Neca Jovanović.
Između trka za Alpe Adria prvenstvo Jovanović će učestvovati na takmičenjima za šampionate Mađarske i Italije, koje će koristiti kao dobre treninge.
Evropsko se vozi u Portu u julu na kojem će Nemanja voziti u kategoriji GP 2, zatim sledi svetsko u Bugarskoj.