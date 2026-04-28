Odbojkaši Radničkog poveli su 1:0 u pobedama protiv Vojvodine u finalnoj seriji plej-offa Superlige Srbije, pošto su večeras na svom terenu u Kragujevcu slavili 3:1 (25:21, 24:26, 25:21, 25:16).

Radnički je predvodio Mladen Bojović sa 21 poenom, a pratili su ga Vladimir Gajović sa 15, Ivan Ćirović sa 14 i Davide Kovač sa 13 poena.

Kod Vojvodine bolji od ostalih bili su Marko Radosavljević sa 16 i Nikola Brborić sa 14 poena.

Drugi meč serije koja se igra na tri pobede, na programu je u petak, 1. maja u Novom Sadu.

