Srpska skakačica udalj Milica Gardašević rekla je danas da je dobar plasman na Evropskom prvenstvu osnovni cilj za predstojeću letnju atletsku sezonu.

"Ove godine održava se prvenstvo Evrope u Birmingemu. Dobar plasman tamo je naravno osnovni cilj. Takođe, kao i svake godine, daću sve od sebe da pomerim granicu svog ličnog rekorda", rekla je Gardašević, a prenosi Srpski atletski savez.

Milica Gardašević Foto: MOK, Dado Đilas, AP

Gardašević se zajedno sa Anjom Lukić (60 metara prepone) i Marko Vlahovićem (troskok, skok udalj) nalazi na pripremama u turskom Izmiru.

Anja Lukić planira da sezonu otvori krajem maja, uz mogućnost nastupa na nekoliko međunarodnih mitinga.

"Nakon dužeg oporavka od povrede prošlog leta, pre svega želim da se vratim rezultatski na ostvarenja koja sam tada imala. Ukoliko uspem, biću u prilici da se plasiram na prvenstvo Evrope u Birmingemu", rekla je Lukić.

Ona je takođe naglasila zadovoljstvo uslovima za rad u Izmiru.

"Imamo ovde sve što nam je potrebno za sprovođenje trenažnog procesa. Zadovoljna sam urađenim do sada", navela je Lukić.

Srpski atletičari će i u narednom periodu nastaviti sa pripremama na različitim lokacijama, kako bi spremno dočekali početak letnje sezone i ostvarili što bolje rezultate na međunarodnoj sceni, saopštio je Srpski atletski savez.

Kurir sport / Beta

