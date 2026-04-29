Slušaj vest

To je uvod u prestižni međunarodni turnir 63. "Beogradski pobednik", zakazan za period od 12. do 18. maja 2026. godine u hali Sportskog centra Obrenovac, uz direktan televizijski prenos na TV Arena Fight.

Prva je u Regionalni bokserski centar na čuvenom lozničkom Lagatoru stigla moćna selekcija Kube, sinonim za vrhunski kvalitet i jedna od najuspešnijih bokserskih sila čija se bokserska škola s pravom smatra jednom od najboljih na svetu. Njihovo prisustvo garantuje treninge najvišeg nivoa. Dolazak Kubanaca već je podigao nivo rada na najviši mogući stepen, a uskoro se očekuje i dolazak reprezentacija Turske, Ukrajine, Južne Koreje i Mađarske, koje će zajedno sa timom Srbije učestvovati u intenzivnim pripremama.

"Kamp u Loznici pruža idealnu priliku za proveru forme pred veliko takmičenje, ali i za sticanje dragocenog iskustva kroz sparinge sa vrhunskim rivalima. Upravo ovakvi treninzi omogućavaju realan uvid u snagu i spremnost svakog boksera, kao i prostor za dodatno usavršavanje svih segmenata borbe. Zahvalnost i čestitke Bokserskom savezu Srbije što su nas pozvali i omogučili da imamo vrhunske uslove za rad i finalnu pripremu pre samog početka takmičenja "Beogradskog pobednika". Šest vrhunskih reprezentacija na jednom mestu su garant kvaliteta koji će se ovde pokazati i do kojeg će se doći kroz vrhunske sparinge", rekao je trener kubanske muške bokserske selekcije Fermin Espinoza.

1/5 Vidi galeriju Bokseri iz Kube u Loznici Foto: BSS

Sve ove reprezentacije ukrstiće rukavice sa timom Srbije, čime će Loznica postati prava arena vrhunskog boksa i razmene znanja. Poseban značaj ogleda se i u razmeni znanja i stilova, jer svaka reprezentacija donosi jedinstven pristup boksu, što dodatno doprinosi razvoju takmičara i kvalitetu celokupnog rada.

Loznica je ovih dana epicentar boksa – mesto gde se kuju forma, samopouzdanje i ambicije za ono što sledi na velikoj sceni “Beogradskog pobednika”.

Bonus video: