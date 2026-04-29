KUBANSKI BOKSERI NA PRIPREMAMA U LOZNICI: Lagator na mapi svetskog boksa
To je uvod u prestižni međunarodni turnir 63. "Beogradski pobednik", zakazan za period od 12. do 18. maja 2026. godine u hali Sportskog centra Obrenovac, uz direktan televizijski prenos na TV Arena Fight.
Prva je u Regionalni bokserski centar na čuvenom lozničkom Lagatoru stigla moćna selekcija Kube, sinonim za vrhunski kvalitet i jedna od najuspešnijih bokserskih sila čija se bokserska škola s pravom smatra jednom od najboljih na svetu. Njihovo prisustvo garantuje treninge najvišeg nivoa. Dolazak Kubanaca već je podigao nivo rada na najviši mogući stepen, a uskoro se očekuje i dolazak reprezentacija Turske, Ukrajine, Južne Koreje i Mađarske, koje će zajedno sa timom Srbije učestvovati u intenzivnim pripremama.
"Kamp u Loznici pruža idealnu priliku za proveru forme pred veliko takmičenje, ali i za sticanje dragocenog iskustva kroz sparinge sa vrhunskim rivalima. Upravo ovakvi treninzi omogućavaju realan uvid u snagu i spremnost svakog boksera, kao i prostor za dodatno usavršavanje svih segmenata borbe. Zahvalnost i čestitke Bokserskom savezu Srbije što su nas pozvali i omogučili da imamo vrhunske uslove za rad i finalnu pripremu pre samog početka takmičenja "Beogradskog pobednika". Šest vrhunskih reprezentacija na jednom mestu su garant kvaliteta koji će se ovde pokazati i do kojeg će se doći kroz vrhunske sparinge", rekao je trener kubanske muške bokserske selekcije Fermin Espinoza.
Sve ove reprezentacije ukrstiće rukavice sa timom Srbije, čime će Loznica postati prava arena vrhunskog boksa i razmene znanja. Poseban značaj ogleda se i u razmeni znanja i stilova, jer svaka reprezentacija donosi jedinstven pristup boksu, što dodatno doprinosi razvoju takmičara i kvalitetu celokupnog rada.
Loznica je ovih dana epicentar boksa – mesto gde se kuju forma, samopouzdanje i ambicije za ono što sledi na velikoj sceni “Beogradskog pobednika”.
