Tradicionalna Beogradska internacionalna regata u veslanju "Trofej Beograda" održaće se ovog vikenda na Savskom jezeru na Adi Ciganliji, uz učešće oko 600 takmičara.

Veslači i veslačice biće raspoređeni u blizu 400 posada, a takmičiće se u 30 disciplina. Predstavnike će imati 17 klubova iz Srbije i regiona, a učestvovaće i posade iz Bugarske i Moldavije.

VESLANJE OŽIVELO NA ADI CIGANLIJI! Sportski savez Srbije organizovao izbornu regatu mlađih kategorija za Balkanijadu u Turskoj

 Kvalifikacione trke u subotu i nedelju počinju u 10.00, dok su finalne trke na programu od 13.00.

"Posebnu zahvalnost dugujemo Gradu Beogradu, odnosno Sekretarijatu za sport i omladinu Grada Beograda, koji su svojim finansijskim i institucionalnim angažovanjem omogućili organizaciju ovog značajnog međunarodnog takmičenja i još jednom potvrdili posvećenost razvoju sporta i promociji zdravih stilova života u našem gradu", navodi se u saopštenju Veslačkog saveza Srbije (VSS).

