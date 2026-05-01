TROFEJ BEOGRADA: Tradicionalna veslačka regata ovog vikenda na Adi Ciganliji
Tradicionalna Beogradska internacionalna regata u veslanju "Trofej Beograda" održaće se ovog vikenda na Savskom jezeru na Adi Ciganliji, uz učešće oko 600 takmičara.
Veslači i veslačice biće raspoređeni u blizu 400 posada, a takmičiće se u 30 disciplina. Predstavnike će imati 17 klubova iz Srbije i regiona, a učestvovaće i posade iz Bugarske i Moldavije.
Kvalifikacione trke u subotu i nedelju počinju u 10.00, dok su finalne trke na programu od 13.00.
"Posebnu zahvalnost dugujemo Gradu Beogradu, odnosno Sekretarijatu za sport i omladinu Grada Beograda, koji su svojim finansijskim i institucionalnim angažovanjem omogućili organizaciju ovog značajnog međunarodnog takmičenja i još jednom potvrdili posvećenost razvoju sporta i promociji zdravih stilova života u našem gradu", navodi se u saopštenju Veslačkog saveza Srbije (VSS).