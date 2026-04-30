Više od 300 sankcija izrečeno je ruskim sportistima nakon analize podataka iz moskovske laboratorije zaplenjenih 2019. godine, saopštila je danas Svetska antidoping agencija (WADA).

Istraga, poznata kao "Operacija Lims", sada je završena, pri čemu je sankcionisan 291 sportista, uz ukupno 302 izrečene kazne.

Takmičari iz 22 sporta kažnjeni su od strane 23 različite antidoping organizacije, a najviše slučajeva zabeleženo je u dizanju tegova (107 sportista) i atletici (93).

Jedanaest sportista dobilo je kazne zbog višestrukih prekršaja, dok su još četiri slučaja u toku i čeka se konačna odluka.

"Jednostavno rečeno, Operacija Lims je najuspešnija istraga u istoriji borbe protiv dopinga", izjavio je predsednik WADA Vitold Banka, a preneo Bi Bi Si (BBC).

WADA je još 2015. godine otkrila postojanje državnog doping programa u Rusiji i proglasila Rusku antidoping agenciju (RUSAD) neusklađenom sa Svetskim antidoping kodeksom. Ipak, Izvršni odbor WADA odlučio je da u septembru 2018. ponovo uskladi RUSADA, uz stroge uslove.

Ta odluka izazvala je brojne kritike, ali iz WADA navode da je upravo ona omogućila preuzimanje 24 terabajta podataka iz moskovske laboratorije tokom januara i aprila 2019. godine.

Tokom analize utvrđeno je da je deo podataka bio manipulisan, što je dovelo do četvorogodišnje zabrane Rusiji da učestvuje na velikim međunarodnim takmičenjima 2019. godine.

Zabrana je istekla 2023, ali su ruski sportisti i timovi i dalje bili pod dodatnim restrikcijama brojnih međunarodnih sportskih organizacija nakon početka rata u Ukrajini.