Crno-beli su u prvom susretu polufinala plej-ofa imali raspoloženog čuvara mreže Andreja Trnavca, koji je sa 13 odbrana proglašen za igrača utakmice. Partizan dočekuje revanš na Banjici sedmog maja sa plus šest iz prvog duela i trebalo bi da izabranici Đorđa Ćirkovića pred svojim navijačima bez poteškoća potvrde plasman u finale.

Partizan je u uvodnim minutima poveo 2:7, uz tri pogotka Ivanova, koji je u odsustvu Crnoglavca imao veliku minutažu i zapažen učinak. Nisu samo crno-beli imali raspoloženog golmana. Arđelan je takođe bio sjajan u današnjem susretu, a nakon što je zaustavio pokušaje Anđelkovića i Šotića, Dubočica 54 je prišla na dva gola zaostatka – 6:8. Mićić je tada preuzeo odgovornost u napadu i vratio plus četiri (6:10), a isto je učinio deset minuta kasnije, kada se domaćin približio na 10:12. Upravo je dugogodišnji pivotmen Partizana najzaslužniji što su crno-beli otišli na pauzu sa tri gola prednosti – 11:14, a pored njega četiri pogotka u prvoj deonici postigao je Ivanov. Trnavac je za 30 minuta igre zabeležio osam, a Arđelan devet odbrana.

Ivanov i Zečević su ,,načeli“ odbranu Leskovčana na startu drugog poluvremena (11:16), a golmani su nastavili da nižu bravure. Upravo njima pripadaju zasluge za mali broj golova u prvom polufinalnom duelu, s obzirom na to da su, uključujući i Pavkovića koji je na kratko zamenio Arđelana, svi odbranili po sedmerac. Trnavac je upisao ukupno 13, a Arđelan 15 odbrana. Da je svaki detalj bitan pokazuje i broj izgubljenih lopti – Dubočica 54 je imala pet više od crno-belih (deset naspram pet), što je bez dileme uticalo na konačan rezultat. Partizan je do maksimalne prednosti došao u 48. minutu, kada je na semaforu pisalo 15:22. Na kraju 18:24 i plus šest za Partizan pred revanš na Banjici.