U subotu, 9. maja 2026. godine, sa početkom u 17.00 časova, nacionalni tim Srbije gostovaće selekciji Austrije na stadionu "Sport-klub" u Beču, u okviru Evropske ragbi konferencije.

Reprezentativci Srbije će se okupiti u ponedeljak i u Beogradu će trenirati na stadionima Partizana i Rada do petka, za kada je zakazan odlazak na put u Beč .

Ova utakmica nosi ogroman značaj, kako rezultatski, tako i simbolički. Posle više od godinu dana bez poraza, srpski nacionalni tim u Beč stiže sa samopouzdanjem, jasnim ciljem i snažnom verom u sopstvene mogućnosti.

Niz pobeda, posvećenost, disciplina i zajedništvo doveli su Srbiju u poziciju da se bori za plasman u viši rang evropskog ragbija.

Poslednji rezultati najbolje govore o snazi ove generacije. Pobede protiv Mađarske, Slovačke i Slovenije potvrdile su kvalitet, karakter i takmičarski duh ekipe koja iz utakmice u utakmicu pokazuje zrelost i ambiciju.

Upravo zahvaljujući tim uspesima, Srbija je ostvarila i najveći skok na najnovijoj rang-listi Svetske ragbi organizacije, napredovavši za čak pet pozicija i zauzevši 64. mesto na svetu.

Predstojeći duel sa Austrijom predstavlja više od obične utakmice. To je susret dve ambiciozne selekcije, okršaj za vrh tabele i prilika da Srbija još jednom pokaže da pripada samom vrhu ovog nivoa evropskog ragbija.

Ulog je veliki – pobeda bi značila ogroman korak ka plasmanu u viši rang takmičenja i dodatnu potvrdu kontinuiranog razvoja srpskog ragbija.

Ragbisti Srbije Foto: Ragbi savez Srbije / Vanja Bejin

Ono što ovu reprezentaciju izdvaja jeste jedinstvo. Timski duh, požrtvovanost i bezrezervna borba za svaki metar terena postali su zaštitni znak ove generacije.

Svaki igrač, svaki član stručnog štaba i svaki deo nacionalnog tima ugrađuje sebe u zajednički cilj – da Srbija nastavi da raste, pobeđuje i ispisuje nove stranice svoje sportske istorije.

Podrška navijača, kako u zemlji tako i u inostranstvu, od izuzetnog je značaja.

Pozivamo sve ljubitelje sporta, pripadnike srpske zajednice u Austriji, kao i sve navijače Srbije, da u subotu budu uz naš nacionalni tim i pomognu mu u jednom od ključnih mečeva ove generacije.

Beč će 9. maja biti mesto velikog ragbi spektakla. Na terenu će biti snaga, strast, ponos i želja. Srbija u ovaj meč ulazi spremna, motivisana i rešena da nastavi pobednički niz.

Srbija ne igra samo za pobedu. Srbija igra za novi korak napred, za novu potvrdu kvaliteta i za budućnost srpskog ragbija.

Utakmica: Austrija – Srbija

Takmičenje: Evropska ragbi konferencija

Datum: 9. maj 2026.

Vreme: 17.00

Mesto: Sport-klub stadion, Beč

