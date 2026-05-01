"Imam teškoću sa rečju 'penzija' jer ne osećam da je to ono što se dešava, ali moje vreme kao takmičarke u Svetskom kupu je došlo do kraja.

Nastavljam da se borim sa svojim zdravljem, uz malo odgovora, i to je uzelo danak i fizički i mentalno. Sanjala sam da završim na visokom nivou i po sopstvenim uslovima, i osećam određeno razočaranje što to nije tako", napisala je Brenan na svom Instagram nalogu.

Brenan je nastupala na tri izdanja Zimskih olimpijskih igara, a najbolji plasman ostvarila je u Pekingu 2022. godine, kada je u sprintu završila na četvrtom mestu iza svoje sunarodnice Džesike Digins.

U Svetskom kupu nastupala je 13 sezona, zabeleživši 12 plasmana na podijum, uključujući i dve pobede na takmičenju u Davosu 2020. godine.

(Beta)

