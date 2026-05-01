Njuman je 2024. godine u Parizu osvojila bronzanu medalju, a poslednji put takmičila se prošlog maja na mitinzima Dijamantske lige u Kataru i Maroku.

Jedinica za integritet u atletici saopštila je da Njuman nije bila dostupna za nenajavljenu doping kontrolu prošlog februara, a još dva puta u avgustu. Ukoliko sportista u tri navrata za 12 meseci ne obavesti nadležne o prebivalištu, protiv njih može biti pokrenut postupak za kršenje antidoping pravila.

U trećem incidentu, Njuman je službeniku za uzimanje uzoraka rekla da je morala odmah da ode kako bi učestvovala u snimanju televizijske emisije, navodi se u presudi Jedinice.

Suspenzija važi od 3. decembra 2025. godine.

Njena suspenzija ističe u avgustu 2027. godine, ali je kazna bila kraća od standardne dvogodišnje suspenzije, pošto je Jedinica prihvatila odluku 31-godišnjakinje o završetku karijere.

(Beta)