Lekler je ostvario rezultat od 1:29,310 minuta i bio je brži 0,297 sekundi od vozača Red Bula Maksa Verstapena.

Treći je bio vozač Meklarena Oskar Pjastri bio je treći sa 0,448 sekundi zaostatka, a četvrti Luis Hamilton iz Ferarija sa 0,467 sekundi zaostatka.

Peto i šesto mesto zauzeli su vodeći u plasmanu vozači Mercedesa Kimi Antoneli (0,769) i Džordž Rasel (0,790), a sedmi je bio aktuelni šampion Lando Noris iz Meklarena (0,898).

Šampionat u Formuli 1 nastavljen je posle pet nedelja pauze, nakon što su zbog rata na Bliskom istoku otkazane trke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji.

Ekipe su to vreme iskoristile za poboljšanja svojih automobila, a dvojac Mercedesa je večeras imao problema sa motorom.

To je bio jedini slobodan trening i trajao je duže, 90 minuta, kako bi se ekipe privikle na promenu pojedinih pravila u vezi sa korišćenjem motora.

Kvalifikacije za sprint trku voze se od 22.30, a sprint je na programu u subotu od 18 časova.

Kvalifikacije za trku na programu su u subotu od 22 časa, a trka za Veliku nagradu Majamija vozi se u nedelju od 22 časa.

(Beta)