Domaćin je bolje ušao u meč i uz podršku sa tribina uspeo da nametne ritam u prvom setu, koji je rešio u svoju korist. Ipak, to kao da je probudilo Kragujevčane, koji su od drugog seta zaigrali znatno angažovanije, čvršće u odbrani i konkretnije u napadu.

Izabranici Alekse Brđovića brzo su uspostavili kontrolu nad igrom – servis je postao jedno od ključnih oružja, prijem stabilniji, a blok-odbrana znatno sigurnija. Takav odnos snaga doneo je Radničkom ubedljivo izjednačenje u setovima, a potom i potpunu dominaciju u trećem periodu igre.

Četvrti set doneo je najviše uzbuđenja. Vojvodina je pokušala da produži meč i izbori taj-brejk, ali su gosti iz Kragujevca u završnici pokazali šampionsku zrelost. U trenucima kada se lomio rezultat, Radnički je odigrao najkoncentrisanije, vezao ključne poene i bez mnogo drame priveo utakmicu kraju.

Ovim trijumfom Radnički je napravio veliki brejk u Novom Sadu i napravio ogroman korak ka odbrani šampionske titule.

Serija se sada seli u Kragujevac, gde će crveni pred svojom publikom imati priliku da dodatno pritisnu rivala i ponovo podignu pehar prvaka Srbije.

Atmosfera u narednom meču mogla bi da bude presudna, a nema sumnje da se u „Jezeru“ očekuje pravi odbojkaški spektakl.