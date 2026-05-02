Bivši vozač Formule 1 i višestruki paraolimpijski šampion, Aleks Zanardi, preminuo je u 59. godini života, saopštila je porodica velikog šampiona.

Proslavljeni vozač Formule 1 i višestruke paraolimpijski šampion - Aleks Zanardi

"Aleks je preminuo mirno, okružen ljubavlju svojih najbližih. Porodica se iskreno zahvaljuje svima na podržci i traži poštovanje njihovog bola i privatnosti u ovom trenutku žalosti. Informacije o sahrani biće saopštene kasnije", navodi se u saopštenju.

Aleks Zanardi je jedna od onih figura u sportu čija se biografija ne može opisati samo kroz rezultate i statistiku. Njegov život je bio isprepletan brzinom, padovima i neverovatnim povratcima koji su ga učinili simbolom istrajnosti u modernom sportu.

Na početku karijere, Zanardi je stigao do Formule 1, gde je pokazivao talenat, ali nikada nije uspeo da u kontinuitetu ostvari rezultate koji bi ga svrstali među vodeće vozače tog vremena. Ipak, njegov pravi procvat dogodio se nakon odlaska u Sjedinjene Američke Države.

U CART šampionatu pronašao je okruženje u kojem je mogao da pokaže puni potencijal. Brzo je postao jedno od najprepoznatljivijih imena serije, a titule osvojene 1997. i 1998. godine učinile su ga dvostrukim šampionom i miljenikom publike.

Tragedija koja je promenila sve

Tokom trke 2001. godine u Nemačkoj, doživeo je tešku nesreću koja mu je zauvek promenila život. Zadobio je ozbiljne povrede i izgubio obe noge. Za mnoge bi to bio kraj sportskog puta, ali za Zanardija je to postalo početak potpuno nove borbe.

Novi početak i paraolimpijski uspeh

Nakon dugog perioda operacija i rehabilitacije, vratio se takmičenju kroz para-sport. Okrenuo se "handbajku" i vrlo brzo ponovo stigao do samog vrha.

Na Paraolimpijskim igrama ostvario je impresivne rezultate, osvajajući više zlatnih medalja u Londonu i Riju, uz dodatna odličja na svetskim takmičenjima. Njegovi uspesi nisu bili samo sportski, već i simbolički – dokaz da se život može nastaviti u potpuno novom pravcu.

Ličnost koja je prevazilazila sport

U Italiji i širom sveta, Zanardi je postao mnogo više od sportiste. Bio je govornik, motivator i glas inkluzije, često ističući važnost prilagođavanja i mentalne snage nakon tragedije. Ipak, sam je insistirao da ga ljudi ne posmatraju samo kroz priču o „herojstvu“, već kao takmičara koji i dalje želi da bude merljiv kroz sport.

Poslednjih godina, njegovo zdravlje i oporavak bili su pod dodatnim opterećenjem nakon još jedne teške nesreće tokom handbajk događaja 2020. godine. Od tada se retko pojavljivao u javnosti, fokusiran na dugotrajan oporavak.