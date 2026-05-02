Loznica je ovih dana centar svetskog boksa. Pripremni bokserski kamp u gradu na Drini uoči jednog od najznačajnijih međunarodnih turnira – “Beogradskog pobednika”, koji će biti održan u Obrenovcu od 12. do 18. maja 2026, okupio je više od 100 boksera i bokserki iz čak šest država.

Završni treninzi pred ovo prestižno takmičenje, 63. po redu koje važi za jedan od najznačajnijih u Evropi i šire i koje decenijama okuplja mlade talente, ali i iskusne borce koji žele da se dokažu na međunarodnoj sceni je od velikog značaja za sve reprezentativce.

Na pripremama u Loznici za turnir Beogradski pobednik učestvuje ukupno šest reprezentacija, i to: Srbija (domaćin), Kuba, Turska, Ukrajina, Južna Koreja, Mađarska.

Vidi galeriju Lagator - svetski bokserski centar

Svetske bokserske sile u Regionalnom bokserskom centru u Loznici, popularnom Lagatoru, demonstriraju svoja znanja, umeće i snagu. Iz samih sparinga nazire se i rezultat koji možemo očekivati na Beogradskom pobedniku. Kuba je uvek apsolutni favorit jer njihova bokserska škola važi za jednu od najboljih na svetu i redovno daje olimpijske i svetske šampione, Ukrajina – veoma jaka evropska selekcija, poznata po tehnički vrhunskim borcima, Turska – poslednjih godina u usponu, sa ozbiljnim rezultatima na međunarodnim takmičenjima, Srbija – domaćin koji ulaže u razvoj boksa i koja već dugi niz godina lansira šampione na međunarodnim takmičenjima širom sveta. Mađarska i Južna Koreja su takođe su konkurentne i ozbiljni sparing partneri čiji su reprezentativci uvek kandidati za visoke plasmane i osvajanje medalja.

Na pripremama u Loznici selekciju Srbije po vođstvom selektora Milana Piperskog čine: Ljubiša Staletović 55kg, Nikola Maksimović 55kg, Artur Nagapetijan 55kg, Dimitri Gorbenko 65kg, Filip Džida 70kg, Almir Memić 75kg, Jovan Nikolić 75/80kg, Rastko Simić 85kg, Marko Pižurica 90kg.

“Pripreme u Loznici omogućavaju učesnicima da se aklimatizuju, usavrše tehniku i podignu formu pred izlazak u ring u Obrenovcu. Kroz intenzivne zajedničke treninge i sparinge, bokseri i stručni štabovi dobijaju jasnu sliku o trenutnoj spremi, ali i priliku da dodatno unaprede tehniku, taktiku i fizičku pripremljenost. Pored takmičarskog aspekta, kamp u Loznici nosi i posebnu vrednost kroz razmenu iskustava i različitih stilova boksa i podiže kvalitet priprema na najviši nivo. Regionalni bokserski trening centar u Loznici je kao košnica ispunjena vrednim pčelama u ovom slučaju bokserima i bokserkama. Velika zahvalnost Bokserskom savezu Srbije na organizaciji ovog kampa koji svim akterima puno znači, motivacija i rad su na najvišem nivou i sve ovo donosi prosperitet i novi standard” – ističe selektor muške seniorske bokserske reprezentacije Srbije Milan Piperski.

Sve je spremno za bokserski spektakl – Loznica je prvi korak ka novim pobedama i nezaboravnim borbama koje nas očekuju na “Beogradskom pobedniku”.

