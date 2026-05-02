POSLE JEZIVOG PADA IMALA JE OSAM OPERACIJA I TO NIJE KRAJ NJENIM MUKAMA! Neustrašivu Lindzi Von čeka još jedna intervencija: Mogu podneti mnogo bola, ali ovo...
Američka skijašica Lindzi Von nalazi se u dugom i zahtevnom procesu oporavka nakon teške povrede noge koja je ozbiljno ugrozila nastavak njene karijere, ali i svakodnevno funkcionisanje.
Težak put ka oporavku
Vonn se oporavlja od komplikovanog preloma leve noge, povrede koja je, prema njenim rečima, bila među najtežima u karijeri i čak otvorila mogućnost amputacije. Do sada je imala osam operativnih zahvata, a očekuje je još najmanje jedna intervencija kako bi se sanirala i povreda prednjeg ukrštenog ligamenta na istom kolenu.
Ističe da ne želi da donosi preuranjene zaključke o tome da li će se vratiti profesionalnom skijanju.
"Ne želim da nagađam niti da donosim odluke dok nisam potpuno spremna", poručila je, dodajući da postoji mogućnost i da zauvek završi karijeru, ali da trenutno nije u stanju da preseče.
Povratak na stazu?
Čak i u najboljem scenariju, njen povratak takmičenjima ne bi mogao da se dogodi uskoro. Prema procenama, tek nakon dodatne operacije i višemesečne rehabilitacije mogla bi da razmišlja o ozbiljnim treninzima. To praktično znači da bi eventualni povratak mogao da se desi tek za sezonu 2027/28.
Proces oporavka uključuje uklanjanje metalnih implantata iz noge, rekonstrukciju ligamenta i najmanje pola godine intenzivne rehabilitacije, što ceo plan značajno produžava.
Prekid u trenutku vrhunske forme
Povreda je došla u trenutku kada je Von bila u izuzetnoj formi. Nakon višegodišnje pauze, vratila se takmičenjima i odmah beležila vrhunske rezultate. Pre nesreće je dominirala u spustu, držeći vodeću poziciju u poretku i konstantno završavajući trke među najboljima.
Pad se dogodio na stazi u Kortini, svega nekoliko sekundi nakon starta, na mestu koje joj je bilo posebno važno i gde je želela da ostvari značajan rezultat.
Povreda drugačija od svih prethodnih
Iako iza sebe ima bogatu istoriju povreda i operacija, uključujući i titanijski implantat u desnom kolenu, ova situacija je, kako kaže, bila daleko teža od svega što je ranije doživela.
Naglašava da je nivo bola bio ekstreman i neuporediv sa prethodnim iskustvima, što dodatno otežava i fizički i mentalni oporavak.
"Mogu podnijeti mnogo bola, ali ovo je bilo toliko ekstremno. Taj bol nije ni u istom svemiru s onim što sam imala ranije".
Fokus na zdravlje, odluka kasnije
U ovom trenutku, njen prioritet nije povratak takmičenjima, već potpuni oporavak. Više ne koristi invalidska kolica, ali se i dalje kreće uz pomoć štaka, uz postepeni prelazak na samostalno hodanje.
Odluku o nastavku karijere planira da donese tek kada se u potpunosti oporavi i bude u stabilnijem fizičkom i emocionalnom stanju. Do tada, sve opcije ostaju otvorene.