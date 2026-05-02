Američka skijašica Lindzi Von nalazi se u dugom i zahtevnom procesu oporavka nakon teške povrede noge koja je ozbiljno ugrozila nastavak njene karijere, ali i svakodnevno funkcionisanje.

Težak put ka oporavku

Vonn se oporavlja od komplikovanog preloma leve noge, povrede koja je, prema njenim rečima, bila među najtežima u karijeri i čak otvorila mogućnost amputacije. Do sada je imala osam operativnih zahvata, a očekuje je još najmanje jedna intervencija kako bi se sanirala i povreda prednjeg ukrštenog ligamenta na istom kolenu.

Ističe da ne želi da donosi preuranjene zaključke o tome da li će se vratiti profesionalnom skijanju.

"Ne želim da nagađam niti da donosim odluke dok nisam potpuno spremna", poručila je, dodajući da postoji mogućnost i da zauvek završi karijeru, ali da trenutno nije u stanju da preseče.

Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

Povratak na stazu?

Čak i u najboljem scenariju, njen povratak takmičenjima ne bi mogao da se dogodi uskoro. Prema procenama, tek nakon dodatne operacije i višemesečne rehabilitacije mogla bi da razmišlja o ozbiljnim treninzima. To praktično znači da bi eventualni povratak mogao da se desi tek za sezonu 2027/28.

Proces oporavka uključuje uklanjanje metalnih implantata iz noge, rekonstrukciju ligamenta i najmanje pola godine intenzivne rehabilitacije, što ceo plan značajno produžava.

Prekid u trenutku vrhunske forme

Povreda je došla u trenutku kada je Von bila u izuzetnoj formi. Nakon višegodišnje pauze, vratila se takmičenjima i odmah beležila vrhunske rezultate. Pre nesreće je dominirala u spustu, držeći vodeću poziciju u poretku i konstantno završavajući trke među najboljima.

Pad se dogodio na stazi u Kortini, svega nekoliko sekundi nakon starta, na mestu koje joj je bilo posebno važno i gde je želela da ostvari značajan rezultat.

Povreda drugačija od svih prethodnih

Iako iza sebe ima bogatu istoriju povreda i operacija, uključujući i titanijski implantat u desnom kolenu, ova situacija je, kako kaže, bila daleko teža od svega što je ranije doživela.

Naglašava da je nivo bola bio ekstreman i neuporediv sa prethodnim iskustvima, što dodatno otežava i fizički i mentalni oporavak.

"Mogu podnijeti mnogo bola, ali ovo je bilo toliko ekstremno. Taj bol nije ni u istom svemiru s onim što sam imala ranije".

Fokus na zdravlje, odluka kasnije

U ovom trenutku, njen prioritet nije povratak takmičenjima, već potpuni oporavak. Više ne koristi invalidska kolica, ali se i dalje kreće uz pomoć štaka, uz postepeni prelazak na samostalno hodanje.

Odluku o nastavku karijere planira da donese tek kada se u potpunosti oporavi i bude u stabilnijem fizičkom i emocionalnom stanju. Do tada, sve opcije ostaju otvorene.

Stravičan pad Lindzi Von Izvor: Mreža X