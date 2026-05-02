Vozač Meklarena Lando Noris pobedio je u sprint trci Formule 1 koja je vožena u okviru Velike nagrade Majamija.

Drugo mesto osvojio je njegov klupski kolega Oskar Pjastri sa 3,766 sekundi zaostatka, dok je treći bio Šarl Lekler u Ferariju koji je bio sporiji za više od šest sekundi.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel zauzeo je četvrto mesto, dok je peti bio Maks Ferstapen u Red Bulu. Bodove su na ovoj sprint trci osvojili i vozač Mercedesa Kimi Antoneli, Luis Hamilton u Ferariju i Pjer Gasli iz Alpine.

Antoneli je vodeći u generalnom plasmanu sa 75 bodova, drugi je Rasel sa 68, dok je na trećem mestu Lekler sa 55 osvojenih bodova.

(Beta)