Slušaj vest

Vozač Meklarena Lando Noris pobedio je u sprint trci Formule 1 koja je vožena u okviru Velike nagrade Majamija.

Drugo mesto osvojio je njegov klupski kolega Oskar Pjastri sa 3,766 sekundi zaostatka, dok je treći bio Šarl Lekler u Ferariju koji je bio sporiji za više od šest sekundi.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel zauzeo je četvrto mesto, dok je peti bio Maks Ferstapen u Red Bulu. Bodove su na ovoj sprint trci osvojili i vozač Mercedesa Kimi Antoneli, Luis Hamilton u Ferariju i Pjer Gasli iz Alpine.

Antoneli je vodeći u generalnom plasmanu sa 75 bodova, drugi je Rasel sa 68, dok je na trećem mestu Lekler sa 55 osvojenih bodova.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviPRLJAVO RIVALSTVO IZMEĐU NORISA I PJASTRIJA U MEKLARENU: Australijanac otkrio o čemu se radi...
Oskar Pjastri i Lando Noris
Ostali sportoviI ŠAMPION FORMULE 1 DIGAO GLAS: Ovo nije trkanje, ovo je jo-jo!
Lando Noris posle osvajanja titule prvaka sveta 2025. u Formuli 1
Ostali sportoviVEŽITE SE, POLEĆEMO! KREĆE SEZONA U FORMULI 1: Noris brani titulu! Gde su Pjastri i Ferštapen? Ko je favorit iz senke?
Lando Noris, Oskar Pjastri i Maks Ferštapen na pobedničkom postolju
Ostali sportoviZANOSNA PLAVUŠA OSTAVILA ŠAMPIONA FORMULE 1: Pukla ljubav! Nije jedini! I njegov prijatelj dobio "korpu"
Magi Korseiro

"BEZ REZULTATA NE MOŽEMO DA SE ODMERIMO SA NAJBOLJIMA" Mijatović za Kurir televiziju: "Igrač mora da bude dobra osoba sa razvijenim takmičarskim duhom" Izvor: Kurir televizija