Slušaj vest

U prvom polufinalu, Vakifbank je skinuo sa trona Koneljano posle preokreta, pobedivši sa 3:2, po setovima 22:25, 18:25, 29:27, 25:23 i 15:11, posle 144 minuta igre.

Senku na pobedu bacila je teža povreda levog kolena Katarine Dangubić u četvrtom setu. Tijana Bošković je bila najefikasnija u pobedničkom timu sa 34 poena, Katarina Dangubić je osvojila sedam poena, dok Aleksandra Jegdić nije ulazila u igru.

U drugom polufinalu, Ezačibaši je pobedio Skandići sa 3:2, po setovima 20:25, 25:20, 25:17, 21:25 i 15:8, posle 125 minuta igre. ; Maja Ognjenović je za Skandići osvojila četiri poena.

Finale će se odigrati sutra od 19.00, dok je meč za treće mesto od 16.00.

(Beta)