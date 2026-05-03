Slušaj vest

Ivana Knol, poznata hrvatska navijačica, koja je globalnu popularnost stekla bodrenjem fudbalske reprezentacije Hrvatske, napravila je pravu pometnju u boksu tokom kvalfikacija Formule 1 u Majamiju.

Tokom prenosa uživo, viđena je scena koja je ekspresno zapalila društvene mreže. Dok je prolazila kroz pit-stop zonu, kamerman koji je snimao razgovor voditelja "Skaj sporta" izgubio je fokus, pa je nehotice kadar preusmerio ka provokativnoj Ivani.

Ali tu nije bio kraj... Pravi šou usledio je kada je prošla pored Meklarenovog boksa. Jedan mehaničar nije mogao da odoli, prekinuo je posao i svoju pažnju u potpunosti preusmerio ka Ivani, koja je na sebi imala samo kratak šorts i top.

Video ovog trenutka ubrzo je postao viralan, a komentari fanova iz celog sveta preplavili su društvene mreže.