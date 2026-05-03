David Benavidez je još jednom potvrdio reputaciju jednog od najubojitijih boksera današnjice, pošto je u spektakularnom meču u Las Vegasu osvojio WBA i WBO titule u kruzer kategoriji.

Neporaženi Amerikanac (32-0, 26 nokauta) je u glavnoj borbi večeri u "T-Mobile Areni" zaustavio Gilberta Ramireza, poznatog kao “Zurdo”, i to u šestoj rundi, nakon serije teških udaraca zbog kojih sudija nije imao izbora osim da prekine meč.

Benavidez osvojio WBA i WBO titule u kruzer kategoriji Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Benavidez je tokom borbe diktirao tempo, konstantno pritiskao i razbijao Ramirezovu odbranu, a finiš je bio samo kulminacija dominacije koju je pokazao od samog početka.

Ovom pobedom, popularno "Čudovište" stiglo je do titula u tri različite kategorije, čime je dodatno učvrstio svoj status jednog od najuspešnijih boksera svoje generacije. Prema navodima iz boksačkog sveta, Benavidez je postao i prvi borac u istoriji koji je osvajao svetske titule u super srednjoj, poluteškoj i kruzer diviziji.

Njegov učinak i dalje ostaje bez poraza, a ovaj trijumf bi mogao da bude još jedan korak ka velikim mečevima koji ga čekaju u narednom periodu.