UDARCI KOJI SU ZALEDILI SVET! "Čudovište" ispisalo istoriju na brutalan način! Zurdo nije znao šta ga je snašlo (VIDEO)
David Benavidez je još jednom potvrdio reputaciju jednog od najubojitijih boksera današnjice, pošto je u spektakularnom meču u Las Vegasu osvojio WBA i WBO titule u kruzer kategoriji.
Neporaženi Amerikanac (32-0, 26 nokauta) je u glavnoj borbi večeri u "T-Mobile Areni" zaustavio Gilberta Ramireza, poznatog kao “Zurdo”, i to u šestoj rundi, nakon serije teških udaraca zbog kojih sudija nije imao izbora osim da prekine meč.
Benavidez je tokom borbe diktirao tempo, konstantno pritiskao i razbijao Ramirezovu odbranu, a finiš je bio samo kulminacija dominacije koju je pokazao od samog početka.
Ovom pobedom, popularno "Čudovište" stiglo je do titula u tri različite kategorije, čime je dodatno učvrstio svoj status jednog od najuspešnijih boksera svoje generacije. Prema navodima iz boksačkog sveta, Benavidez je postao i prvi borac u istoriji koji je osvajao svetske titule u super srednjoj, poluteškoj i kruzer diviziji.
Njegov učinak i dalje ostaje bez poraza, a ovaj trijumf bi mogao da bude još jedan korak ka velikim mečevima koji ga čekaju u narednom periodu.