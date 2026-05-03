Atletičar iz Etiopije Berehanu Cegu pobedio je danas na maratonu u Pragu, dok je Kenijka Milisent Dželimo trijumfovala u ženskoj konkurenciji.

Cegu je do cilja stigao za dva sata, pet minuta i 51 sekundu.

Drugo mesto osvojio je Feliks Kipkoeč iz Kenije (2:07:45), dok je treću poziciju zauzeo Etiopljanin Andualem Belaj (2:07:59).

Dželimo je trijumfovala na maratonu u Pragu vremenom dva sata, 24 minuta i 19 stotinki. Njena sunarodnica Dženet Ruguru zauzela je drugo mesto (2:26:41), a treća kroz cilj je prošla još jedna atletičarka iz Kenije, Anđela Tanui (2:27:45).

Maratonci trče preko Brankovog mosta Izvor: Kurir televizija