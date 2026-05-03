Veliki peh doživela je Katarina Dangubić u polufinalu Lige šampiona.

Odbojkašica turskog Vakifbanka napustila je teren u četvrtom setu zbog povrede levog kolena i nije se vraćala u igru do kraja susreta, što je izazvalo veliku zabrinutost kako u klubu, tako i među navijačima.

Iz Vakifbanka su potvrdili da je srpska odbojkašica odmah podvrgnuta inicijalnim pregledima, nakon čega je medicinski tim započeo proces oporavka i terapije. Ipak, kako ističu iz kluba, preciznija dijagnoza i stepen povrede biće poznati tek nakon dodatnih, detaljnijih analiza.

"Naša igračica Katarina Dangubić, koja nije mogla da nastavi utakmicu nakon povrede levog kolena tokom polufinala Lige šampiona, obavila je prve preglede u bolnici koja je naš zdravstveni sponzor Akademik Hospital. aš medicinski tim započeo je njeno lečenje, a njeno stanje će biti jasnije nakon dodatnih detaljnih pregleda", navodi se u saopštenju kluba.

Finale Lige šampiona u ženskoj odbojci igraće Vakifbank i Ezačibaši.