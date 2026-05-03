Prava drama viđena je na rukometnoj utakmici u Hrvatskoj, gde je tokom susreta između RK Čakovec i RK Moslavina treneru domaćeg tima iznenada pozlilo.

Trener Čakovca, Josip Borković, osetio je snažan bol u grudima tokom drugog poluvremena. Svestan ozbiljnosti situacije, brzo je reagovao i sam zatražio lekarsku pomoć, zbog čega je meč nakratko prekinut.

Borković je uspeo da napusti halu na nogama, ali je odmah potom prevezen u bolnicu u Kutini, gde su obavljeni prvi pregledi. Lekari su brzo procenili da je stanje ozbiljno, pa je organizovan hitan transport za Zagreb, prenosi "Jutarnji".

Prema informacijama iz kluba, treneru su u prestonici ugrađena tri stenta i njegovo stanje je stabilizovano zahvaljujući brzoj reakciji medicinskog osoblja. Trenutno se nalazi na kardiološkom odeljenju i oporavak teče u dobrom smeru.

Dok se van terena vodila borba za njegovo zdravlje, utakmica je pala u drugi plan. Igrači Čakovca bili su vidno potreseni, što se odrazilo i na rezultat, pa je Moslavina uspela da preokrene i dođe do pobede.

Ipak, rezultat je ostao potpuno u senci dramatičnih dešavanja – najvažnije je da je zahvaljujući brzoj reakciji izbegnuta tragedija i da se trener uspešno oporavlja.