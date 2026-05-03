Šlezija će biti domaćin Evropskog prvenstva u atletici od 3. do 8. juna 2028. godine, odlučeno je na sastanku Saveta Evropske atletike održanom u Birmingemu.

Poljska će tako prvi put u 92 godine dugoj istoriji takmičenja organizovati kontinentalni šampionat na otvorenom, iako je isti stadion već bio domaćin mitinga Dijamantske lige, kao i ekipnih prvenstava Evrope 2021. i 2023. godine, preneo je danas Atletski savez Srbije.

Evropsko prvenstvo 2028. biće ujedno i važna prilika za atletičare da ispune norme za Olimpijske igre u Los Anđelesu, koje počinju mesec dana kasnije.

Među kandidatima za organizaciju bio je i Beograd, ali je srpska prestonica odustala od trke. Predsednik Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković, koji je i član Saveta Evropske atletike, objasnio je da je odluka doneta zbog prioriteta organizacije specijalizovane izložbe Ekspo 2027.

"Beograd je pre mesec dana odustao od kandidature. Ekspo, koji će biti održan od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, predstavlja prioritet za Srbiju. Očekujemo predstavnike više od 130 zemalja, a zbog velikih zahteva atletski stadion nije mogao da bude izgrađen u predviđenom roku", rekao je Branković.

On je dodao da je jedan od ključnih uslova bio da stadion bude završen na vreme kako bi se na njemu održala takmičenja već tokom 2027. godine.

"To je standardna praksa, jer se ne sme rizikovati kada je u pitanju velika sportska manifestacija. Već je značajno priznanje što smo ušli u kandidaturu bez stadiona koji ispunjava stroge kriterijume", naveo je Branković.

Prema njegovim rečima, Srbija nije odustala od organizacije velikih atletskih takmičenja, već će kandidatura biti preusmerena na Evropsko prvenstvo 2032. godine.

"Povlačenje kandidature za 2028. učinjeno je u dogovoru sa državnim vrhom, uz odluku da se prijavimo za 2032. godinu. Nakon Ekspa, izgradnja atletskog stadiona biće prioritet i očekujemo da bude završen najkasnije do 2029, a moguće i ranije", rekao je Branković.

Dodao je da se Srbija nije kandidovala za prvenstvo 2030. godine zbog jake konkurencije gradova poput Brisela, Helsinkija i Ciriha, koji već raspolažu adekvatnom infrastrukturom.

Branković je izrazio uverenje da Srbija ima dobre izglede za dobijanje organizacije 2032, ističući podršku balkanskih saveza i dobru saradnju unutar Evropske atletike.

"Uveren sam da ćemo 2032. u Beogradu gledati naše najbolje atletičarke, poput Angeline Topić i Adriane Vilagoš, kako osvajaju zlatne medalje i predvode novu generaciju ka evropskom i svetskom vrhu", zaključio je Branković.

Beta