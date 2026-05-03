Američka plivačica Grečen Volš postavila je novi svetski rekord u disciplini 100 metara delfin stilom na mitingu u Fort Loderdejlu.

Volš je u finalu mitinga u Fort Loderdejlu ostvarila rezultat od 54 sekunde i 33 stotinke.

Američka plivačica je popravila sopstveni svetski rekord (54,60 sekundi), koji je postavila pre godinu dana, takođe u Fort Loderdejlu.

Volš je prošle godine na Svetskom prvenstvu u Singapuru osvojile tri zlatne medalje i to u disciplinama 50 i 100 metara delfin, kao i u štafeti 4x100 metara mešovito.

