Grečen Volš postavila je novi svetski rekord u disciplini 100 metara delfin sa vremenom 54.33 sekunde na mitingu u Fort Loderdejlu.
SVAKA ČAST
KAPA DOLE! Grečen Volš postavila novi svetski rekord!
Slušaj vest
Američka plivačica Grečen Volš postavila je novi svetski rekord u disciplini 100 metara delfin stilom na mitingu u Fort Loderdejlu.
Volš je u finalu mitinga u Fort Loderdejlu ostvarila rezultat od 54 sekunde i 33 stotinke.
Američka plivačica je popravila sopstveni svetski rekord (54,60 sekundi), koji je postavila pre godinu dana, takođe u Fort Loderdejlu.
Volš je prošle godine na Svetskom prvenstvu u Singapuru osvojile tri zlatne medalje i to u disciplinama 50 i 100 metara delfin, kao i u štafeti 4x100 metara mešovito.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši