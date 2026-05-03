Međutim njeno srce jače je od bilo kakve povrede.

Dangubićeva koja nastupa za Vakifbank povredila se tokom četvrtog seta polufinalnog duela koji je njena ekipa igrala protiv Koneljana. Odmah je izneta sa terena i odmah je morala na detaljne preglede koji su ustanovili tešku povredu, kako se moglo i pretpostaviti.

Srpska odbojkašica našla se u dvorani pred finalni okršaj koji većeras od 19.00 igraju Vakifbank i Ezačibaši. Dangubićeva je došla sa zavojem na nozi u kolicima, ali je bila u "Ulker Areni" da podrži svoje saigračice kako bi došle do najvećeg trofeja u evropskoj klupskoj odbojci.