Nakon jednomesečne pauze vozači Formule 1 ponovo su izašli na stazu, a sama trka u Majamiju bila je neizvesna zbog najavljene oluje i jakog nevremena.

Organizatori su zato trku pomerili za tri sata ranije od predviđenog vremena kako bi sve bilo završeno po suvim uslovima.

Antoneli je na ulicama Majamija ostvario treću uzastopnu pobedu u šampionatu, dok je drugo mesto zauzeo aktuelni svetski prvak Lando Noris iz Meklarena.

Norisov timski kolega Oskar Pjastri popeo se na poslednje mesto pobedničkog podijuma, četvrti je kroz cilj prošao Džordž Rasel iz Mercedesa, peti je trku završio Maks Verstapen iz Red Bula, dok je Šarl Lekler iz Ferarija u završnici zbog problema sa bolidom završio na šestoj poziciji.

Bodove su osvojili još Luis Hamilton iz Ferarija, Franko Kolapinto iz Alpine, kao i vozači Vilijamsa Karlos Sainc i Aleksander Albon.

Kariranom zastavom, koja označava kraj trke, mahao je proslavljeni španski teniser Rafael Nadal.

U generalnom plasmanu posle četiri trkačka vikenda vodi Antoneli sa 100 bodova, drugi je Rasel sa 80 bodova, a treći je Lekler sa 63 boda.

Šampionat se nastavlja 24. maja trkom za Veliku nagradu Kanade u Montrealu.