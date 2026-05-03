Odbojkašice turskog Vakifbank u Istanbulu su postale prvakinje Evrope po sedmi put u istoriji.

Najzaslužnija za trijumf u finalu protiv Ezačibašija od 3-1 u setovima (25:20, 25:21, 21:25, 25:18) bila je naša Tijana Bošković.

Tijana Bošković

Boškovićeva je protiv svog bivšeg kluba, u kom je provela 10 godina, upisala čak 32 poena.

Tijana je briljirala i u polufinalu Fajnal-fora, u preokretu protiv italijanskog Koneljana, kada je imala 34 poena na svom kontu.

Šampionke Evrope su postale još dve Srpkinje, Katarina Dangubić, koja se povredila u polufinalu, te Aleksandra Jegdić, koja nije ulazila u igru.

