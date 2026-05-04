Samo nekoliko dana nakon što je novi predsednik Vaterpolo saveza Srbije Slobodan Soro izneo stav da selektor reprezentacije ne može istovremeno da obavlja i funkciju trenera u klubu, Uroš Stevanović je odlučio da se povuče sa mesta selektora Srbije.

Uroš Stevanović

Stevanović, koji paralelno vodi i VK Radnički Kragujevac, ovu šokantnu odluku doneo je nakon najava novih pravila u sistemu rada reprezentacije.

Soro je u svom obraćanju jasno istakao da će u njegovom mandatu biti uvedena striktna pravila kada je reč o funkcijama u nacionalnom timu.

"Selektor reprezentacije ne može u isto vreme da bude i trener u domaćem klubu. Svedoci smo da su se u prošlosti dešavale situacije koje nisu bile fer i korektne prema vaterpolu. Bilo je različitih uticaja i pritisaka koji nisu dobri za sport i to mora da se prekine", poručio je Soro.

"Dugo imamo ta preklapanja još od Nenada Manojlovića u Nišu, Dejana Udovičića u Partizanu, Dejana Savića u Zvezdi, Petra Porobića u Jadranu i sada Uroša Stevanovića u Radničkom. Bilo je slučajeva da su igrači da bi bili reprezentativci bili ucenjeni da igraju u određenom klubu", istakao je Soro u svom obraćanju medijima.

Pretpostavlja se da je upravo ova izjava bila okidač za odluku Stevanovića da napusti selektorsku funkciju, budući da je Stevanović u tekstu ostavke pomenuo upravo razilaženje sa mišljenjima novog predsednika VSS.

Saopštenje Stevanovića

"Odlučio sam da podnesem neopozivu ostavku na mesto selektora vaterpolo reprezentacije Srbije. Odluka je teška i neminovna.

Smatram da je posle dolaska novih ljudi na čelo našeg Saveza vreme i za nove ljude pored bazena, u stručnom vođenju najboljeg tima Srbije. Viđenja budućnosti nam se dobrano razilaze i ja ne želim da takva situacija dovede do bili kakvih problema unutar tima i Saveza.

Poslednjih dana svi smo zajedno svedoci javnih nastupa novog predsednika VSS-a koji su, potpuno u suprotnosti sa mojim gledištima, kao i osećajem celokupne nacije ka olimpijskim i evropskim šampionima.

Upravo iz želje da zaštitim igrače koji su zaslužili zlatne medalje i doneli ih u Srbiju, na radost naroda, podnosim ostavku. Ne želim da dozvolim bilo kakva javna prepucavanja i “stručne analize” a vidim da idemo ka tome, željom drugih. Momci u bazenu su za mene istinski šampioni i moja ostavka će, verujem, dovesti do malo realnijeg pogleda i možda i poneke pohvale, umesto iznenadnih kritičkih osvrta. Ujedno je to i prilika da neki novi ljudi dobiju šansu, kao što sam nekada I ja zaslužio najveću čast.

Iza nas u protekle tri godine ostaju olimpijsko i evropsko zlato, kao i četvrto mesto na Svetskom prvenstvu. Ponosan sam na svaki minut svog selektorskog mandata, a posebnu zahvalnost dugujem svim saradnicima i igračima, bez kojih uspesi ne bi postojali.

Napominjem da se posle ovoga više neću obraćati na ovu temu u izjavama za medije i intervjuima, niti ću ulaziti u bilo kakve polemike. Srdačan i sportski pozdrav", naveo je doskorašnji selektor u saopštenju.

Stevanović je u prethodnom periodu vodio reprezentaciju u važnim takmičenjima i bio deo procesa smene generacija u srpskom vaterpolu, pa njegov odlazak predstavlja značajan udarac za nacionalni tim uoči narednih izazova.

Očekuje se da Vaterpolo savez Srbije u narednim danima izađe sa zvaničnim stavom i eventualno imenuje novog selektora.