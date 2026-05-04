Na čelo reprezentacije je stigao u oktobru 2022. godine nakon što je pomenuti Dejan Savić odlučio da napusti poziciju selektora posle petog mesta u Svetskoj ligi i na Svetskom prvenstvu i devetog mesta na Evropskom prvenstvu.

Naslediti Savića, koji je 10 godina vodio nacionalni tim, nije nimalo naivna stvar, a Uroš Stevanović je uspeo da uradi to na veoma dobar način.

Tri i po godine kasnije je iznenada podneo ostavku o čemu je javnost obavestio saopštenjem.

Ko je Uroš Stevanović?

Rođen je 8. oktobra 1982. godine u Beogradu, a selektor seniorske reprezentacije je postao nedugo nakon što je napunio 40 godina.

Bio je veoma mlad kada je počeo da se bavi trenerskim poslom u mlađim kategorijama Crvene zvezde, a od 2008. do 2011. godine je radio i sa mlađim kategorijama Partizana.

Kada je reč o crno-belima bio je pomoćni trener Igoru Milanoviću u seniorskom timu, a prvi trener 2012. godine.

Radnički Kragujevac je preuzeo 2013. godine i još uvek je trener ovog tima.

Bio je selektor mlade reprezentacije Srbije i pomoćnik u seniorskoj ekipi, pre nego što je postao selektor.

Velika radost

Uprkos prognozama i pesimizmu koji je vladao kada je reč o našem nacionalnom timu i učešću na Olimpijskim igrama u Parizu, ali i činjenici da je naša selekcija loše otvorila olimpijski turnir, cela nacija se na kraju radovala zlatu.

Srbija je u grupnoj fazi zabeležila dve pobede i tri poraza i sa četvrtog mesta je obezbedila plasman u narednu fazu.

Pobedila je potom Grčku u četvrtfinalu, SAD u polufinalu i Hrvatsku u finalu.

Radovala se Srbija i ove godine i to na njenom početku.

Evropsko prvenstvo je održano u Beogradu, a naša reprezentacija je bez poraza prošla prvu grupu, a potom u drugoj izgubila u poslednjem kolu od Crne Gore, kada je već bio obezbeđen plasman u polufinale.

Italija je pala u borbi za finale, a potom Mađarska u finalu u Beogradskoj areni.

