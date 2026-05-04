Odbojkašice Vakifbanka osvojile su titulu prvaka Evrope nakon što su u finalu u Istanbulu savladale ekipu Ezačibaši rezultatom 3:1, po setovima 25:20, 25:21, 21:25, 25:18.

Ovo je sedma evropska kruna u istoriji turskog giganta, koji je još jednom potvrdio status jednog od najdominantnijih klubova na kontinentu.

U centru pažnje ponovo se našla Tijana Bošković, koja je odigrala spektakularan meč protiv svog bivšeg kluba i upisala čak 32 poena, predvodeći Vakifbank do novog velikog trofeja.

Ipak, finale je obeležila i veoma emotivna scena koja je dirnula sve prisutne u dvorani. Katarina Dangubić, koja je zbog teške povrede kolena bila van terena i nije mogla da pomogne timu u odlučujućem meču, nije mogla da sakrije suze nakon veličanstvenog uspeha svog tima.

Odbojkašica Vakifbanka i reprezentacije Srbije - Katarina Dangubić

U trenucima slavlja, Tijana Bošković joj je prišla, zagrlila je i poljubila, pružajući joj podršku u emotivnom trenutku koji je postao jedan od najupečatljivijih detalja finala.

Dok je Vakifbank slavio novi evropski tron, scena između dve saigračice ostavila je snažan utisak.

Pogledajte kako je to izgledalo: