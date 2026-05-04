Vozač Ferarija Šarl Lekler rekao je da je sam kriv što je upropastio veoma dobru trku u haotičnoj završnici trke Formule 1 za Veliku nagradu Majamija, u kojoj je posle kazne od 20 sekundi na kraju zauzeo osmo mesto.

Lekler je u nedelju u Majamiju startovao iz drugog reda, ali je dobro počeo trku i preuzeo prvo mesto, ali je posle izlaska bezbednosnog vozila na stazu pao na treće mesto za aktuelnog šampiona Landa Norisa iz Meklarena i vozača Mercedesa Kimija Antonelija.

On je do same završnice držao treće mesto, ali ga je u pretposlednjem krugu pretekao Oskar Pjastri iz Meklarena. Vozač Ferarija je u poslednjem krugu pogrešio, okrenuo se na stazi i oštetio bolid. Uspeo je da nastavi trku, ali su ga do kraja pretekli Džordž Rasel iz Mercedesa i Maks Verstapen iz Red Bula.

Lekler je posle trke bio pod istragom jer je skratio krivinu prilikom okretanja na stazi, zbog čega je noćas kažnjen sa 20 sekundi umesto prolaska kroz boks, pa je sa šestog na kraju pao na osmo mesto iza timskog kolege Luisa Hamiltona i vozača Alpina Franka Kolapinta.

On je pre nego što je izrečena kazna za Skaj rekao da je sam kriv.

"Veoma sam razočaran svojom greškom. Nije to trebalo da se dogodi. U poslednjem krugu sam vozio na maksimumu i pomislio sam da je dobra ideja da pustim Oskara da prođe kako bih ga pretekao. Znao sam da će u suprotnom biti vrlo teško da ostanem ispred. Ali to je bila veoma loša odluka i u svega četiri krvine upropastio sam jednu veoma dobru trku i veoma sam frustriran zbog toga", naveo je Lekler.

On je rekao stjuardima na saslušanju da posle udaranja u zid nije mogao dobro da skreće udesno, ali su oni procenili da "činjenica da je imao mehanički problem ne predstavlja opravdan razlog za skraćivanje više krivina".

Četvorostruki svetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula kažnjen je sa pet sekundi zbog kršenja pravila prilikom izlaska iz boksa, odnosno jer je prešao belu liniju koja razdvaja izlaz iz boksa na stazu, što su stjuardi odmah primetili, ali su odluku o kazni ostavili za period po završetku trke.

Verstapen bi zbog te kazne pao sa petog na šesto mesto, ali je zbog Leklerove kazne od 20 sekundi Holanđanin zadržao svoju poziciju.

Šampionat Formule 1 nastavlja se 24. maja trkom za Veliku nagradu Kanade u Montrealu.

