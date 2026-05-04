Stevanović je podneo ostavku, a kao razlog je naveo najnovije promene u Vaterpolo savezu Srbije.

Uroš Stevanović se oglasio saopštenjem:

"Odlučio sam da podnesem neopozivu ostavku na mesto selektora vaterpolo reprezentacije Srbije. Odluka je teška i neminovna.

Smatram da je posle dolaska novih ljudi na čelo našeg Saveza vreme i za nove ljude pored bazena, u stručnom vođenju najboljeg tima Srbije. Viđenja budućnosti nam se dobrano razilaze i ja ne želim da takva situacija dovede do bili kakvih problema unutar tima i Saveza.

Poslednjih dana svi smo zajedno svedoci javnih nastupa novog predsednika VSS-a koji su, potpuno u suprotnosti sa mojim gledištima, kao i osećajem celokupne nacije ka olimpijskim i evropskim šampionima.

Upravo iz želje da zaštitim igrače koji su zaslužili zlatne medalje i doneli ih u Srbiju, na radost naroda, podnosim ostavku. Ne želim da dozvolim bilo kakva javna prepucavanja i “stručne analize” a vidim da idemo ka tome, željom drugih. Momci u bazenu su za mene istinski šampioni i moja ostavka će, verujem, dovesti do malo realnijeg pogleda i možda i poneke pohvale, umesto iznenadnih kritičkih osvrta. Ujedno je to i prilika da neki novi ljudi dobiju šansu, kao što sam nekada I ja zaslužio najveću čast.

Iza nas u protekle tri godine ostaju olimpijsko i evropsko zlato, kao i četvrto mesto na Svetskom prvenstvu. Ponosan sam na svaki minut svog selektorskog mandata, a posebnu zahvalnost dugujem svim saradnicima i igračima, bez kojih uspesi ne bi postojali.

Napominjem da se posle ovoga više neću obraćati na ovu temu u izjavama za medije i intervjuima, niti ću ulaziti u bilo kakve polemike. Srdačan i sportski pozdrav", naveo je doskorašnji selektor u saopštenju.

Posle svega, oglasio se i Slobodan Soro koji je gostovao u jutarnjem programu Blic televizije "Jutro na Blic" i rekao sledeće.

"Ovo je sigurno bilo neočekivano s obzirom na sve rezultate koji su napravljeni u zadnjem periodu. Ovim putem bih se zahvalio Urošu i na olimpijskom zlatu i na evropskom zlatu, što su veliki rezultati za naš vaterpolo. On je napisao da je u pitanju neopoziva ostavka, tako da je ja kao takvu ne bih dovodio u pitanje. Kao novoizabrani predsednik Vaterpolo saveza, evo danas je prvi dan posle ovog vašeg gostovanja, idemo u Vaterpolo savez. Moram da razmišljam o tome šta je moj sledeći korak, a to je definitivno da nađemo novog selektora u nekom što kraćem roku, jer ono što je potrebno da se napravi jeste program, plan i rad, i sve ono što očekuje novog selektora. Kažem, nije bilo očekivano, ali ono o čemu razmišljam trenutno jedino je šta je moja obaveza i kako treba da rešim ovu novonastalu situaciju", rekao je Soro, pa se osvrnuo i na odluku Stevanovića:

"Poštujem njegovu želju da ne komentariše dalje, isto tako bih ja prihvatio taj stav. Nemam tu šta da dodam, šta da komentarišem. Jednostavno, kao što sam već spomenuo, moje misli su unapred i šta treba da uradim da u novonastaloj situaciji promenim stvari".

Govorio je i o eventualnoj zameni.

"Imamo nekih kvalitetnih trenera u našem vaterpolu, to je sigurno. Da li mi je neka osoba prva pala na pamet - ne. Moram da razmislim. Na kraju, nisam ja jedini u ovom sportu od koga sve zavisi. Meni je žao što trenutno nemamo, recimo, stručni savet koji bi trebao tu da bude od velike koristi, ali uzeću u obzir više kandidata i videćemo ko bi bio taj najbolji da nastavi kvalitetan rad, kao što je potrebno i neophodno".

Novi selektor neće moći da vodi klub iz Srbije, ističe Soro.

"Ne klub, nego klub u zemlji. Na domaćem terenu. Tako je, ne može da bude istovremeno trener kluba u zemlji i selektor. To smanjuje neke opcije i mogućnosti, ali kao što sam rekao u predstavljanju svog programa koji je prihvaćen od strane cele Skupštine Vaterpolo saveza i svih delegata, tako će i biti. To je jedan od uslova. Smatram da to nije okej i ne bih ulazio dalje u neku analizu i razloge zašto je to tako.

Ja sam posle svoje igračke karijere ostao u vaterpolu. Radio sam poslednjih pet godina u Vaterpolo klubu Novi Beograd, kroz sva ta neka mesta koja sam prošao u klubu - i mesto sportskog direktora, direktora, predsednika kluba - prilično sam upoznat sa situacijom u našem domaćem vaterpolu više nego što je to bio ranije slučaj.

Video sam neke stvari za koje smatram da nisu dobre, da trebaju da se promene, unaprede, i to je osnovni motiv zašto sam prihvatio poziv od strane klubova koji su me predložili za predsednika Vaterpolo saveza. Stvarno nemam neku dozu zadovoljstva ili sreće što sam u ovoj sada stolici jer jednostavno razmišljam samo o tome šta je potrebno da uradim i koje su sve to stvari koje me očekuju".

Obrazložio je i zbog čega je doneo takvu odluku.

"Jednostavno otvara prostor za neke stvari za koje smatram da nisu fer i poštene. Ne bih se vraćao više unazad, idemo napred. Razmišljam samo o tome šta treba da uradim, šta treba da rešim, šta možemo da unapredimo i da vidimo ko bi bio najbolji da to rešimo na adekvatan način".

Govorio je Soro i o rezultatima reprezentacije u prethodnom periodu.

"Rezultati jesu dobri kad se tako nabroje. Nisu onakvi kakvi su bili i pre tih pet, šest, sedam, osam godina. Već sam spomenuo u nekoliko navrata da oni rezultati i ono što ćemo da doživimo u narednih dve, tri, pet godina - bez obzira što sam ja tu prisutan i da li ću biti prisutan, nisam ja tema - rezultati reprezentacije se formiraju u periodu od 10 do 15 godina.

Znači, ono sve što je osvojeno 2015, to je bio rezultat rada od 2000. godine. Mladi vaterpolisti se formiraju u odrasle, velike reprezentativce u malo dužem periodu. Tako da nije to kao u klubu da može da se sastavi jedna ekipa sa više strana i ona vrlo brzo da napravi rezultat. Reprezentacija se gradi i zida dugi niz godina.

Tako da ono kako je rađeno u prethodnom periodu, prethodnu deceniju, mi ćemo gledati u narednih godinu, dve, tri rezultate tog rada".

Dotakao se i sistema takmičenja u vaterpolu.

"Fali nam neki stabilan sistem takmičenja koji će biti dovoljno kvalitetan i dovoljno dobar i za razvoj mlađih igrača i za ove malo starije da ostanu na tom nekom vrhunskom nivou, pa čak možda i da budu bolji. Mi smo igrali Regionalnu ligu koja je dugi niz godina funkcionisala na način produžene, odnosno proširene hrvatske lige, gde smo mi tu bili prihvaćeni na neki ne najadekvatniji način.

Ove godine smo pokušali da napravimo ligu sa Crnogorcima, međutim ona je u jednom momentu doživela krah. Ne bih se isto tome vraćao i prepričavao šta je to bilo tačno, ali definitivno nemamo neko stabilno takmičenje koje će pružiti dovoljan broj kvalitetnih utakmica. To je nešto što mi je isto jedan od ciljeva, nešto što želim da napravimo, oformimo i da rešimo to na adekvatan način".

Otkrio je i kada se očekuju neke od odluka koje planira da donese kao prvi čovek Saveza.

"Sigurno ima nekih stvari koje su vezane za samoorganizaciju, biće tu nekih izmena, rotacija. Gledamo kako da savez bude što efikasniji, što bolji i kvalitetniji, ali to je nešto što se ne vidi. S druge strane, upražnjeno mesto selektora je nešto čime ćemo morati da se pozabavimo vrlo brzo.

Kažem, nije to nešto što mora da se reši za dan-dva. Ove godine imamo krajem leta, kraj avgusta – početak septembra, Mediteranske igre u Italiji. Završeno je ovo Evropsko koje je bilo u januaru, tako da tu ima malo prostora. Ima u međuvremenu nekih turnira, mlađe kategorije takođe nastupaju na redovnim takmičenjima koja su planirana za ovo leto, tako da biće dosta toga da se radi. Ali evo, od jutros, sigurno prioritet broj jedan je upražnjeno mesto selektora".

Za kraj, Soro je govorio i o rak rani srpskog vaterpola - bazenima.

"Koliko ja znam poslednji bazen na teritoriji grada Beograda izgrađen je davne '79. godine. Sigurno da je to jedna od rak-rana našeg vaterpola i vodenih sportova, da mi nismo uspeli da se izborimo da dobijemo jedan bazen, jedan trening centar i mesto gde će mladi vaterpolisti provoditi što više vremena mogu u usavršavanju svojih veština. Tako da, ako bih uspeo... ovaj mandat traje četiri godine, ako bi posle četiri godine iza mene ostao jedan bazen, to bi bilo... smatrao bih uspešnim ovu svoju funkciju i obavezu koje sam se prihvatio", zaključio je Soro.

