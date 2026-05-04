Pred muškom rukometnom reprezentacijom Srbije su utakmice godine! Orlovi će u dvomeču sa sjajnim Mađarima tražiti šansu da se domognu plasmana na Svetsko prvenstvo naredne godine. Prva utakmica je na programu 14. maja u Nišu, a revanš susret tri dana kasnije u Vespremu.

Interesovanje za prvu utakmicu u Čairu je izuzetno veliko, već mesec dana se traži karta više, a Rukometni savez Srbije je ovog puta odlučio da organizaciju podigne na viši nivo, pa će prvi put u istoriji biti organizovan i video bim ispred dvorane, za sve one koji ne budu imali sreće da dođu do vredne ulaznice.

Selektor Raul Gonzales je objavio spisak igrača na koje računa u ovim duelima.

Raul Gonzales, selektor rukometaša Srbije

- Pozvao sam momke koji mogu da imaju određenu ulogu u ovim veoma bitnim utakmicama. Svako će imati svoj zadatak i mislim da momci koji su na spisku mogu da odgovore ovim izazovima. Očekuju nas dva teška meča, znam da će dvorana Čair biti ispunjena do poslednjeg mesta i ta utakmica je veoma važna za nas, jer možemo da steknemo dobar kapital pred revanš. U Vespremu pada odluka, nemamo mnogo vremena, ali ovo što imamo iskoristićemo na najbolji način - rekao je Raul Gonzales, selektor državnog tima.

Reprezentacija Srbije će se okupiti u nedelju, 10. maja u Beogradu, odakle će krenuti put Niša, gde će boraviti do prve utakmice sa Mađarskom.

GOLMANI: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Luka Krivokapić

LEVA KRILA: Vanja Ilić, Marko Srdanović

DESNA KRILA: Vukašin Vorkapić, Darko Đukić

PIVOTMENI: Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek, Ivan Mićić

BEKOVI: Miloš Kos, Uroš Borzaš, Nikola Zečević, Stefan Dodić, Ognjen Cenić, Uroš Kojadinović, Uroš Mitrović, Brana Mirković.

