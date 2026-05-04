Mark Alen je već deceniju i po u vrhu snukera, ali nikada nije bio šampion sveta.

Sada je bio na kuglu udaljen od plasmana u finale Svetskog prvenstva, ali je uradio nezamislivo.

Protiv Kineza Jizea Vua je imao prednost 16:15 i bilo mu je potrebno da osvoji još jedan frejm kako bi obezbedio pobedu.

Alen je u 32. frejmu imao zaostatak 68:72, a pred sobom sto na kojem su se nalazile samo crna i bela kugla. Pozicija je bila čista, pogodak bi doneo sedam poena i plasman u finale. Ali...

Alen je promašio i ostao u neverici. Vu je to iskoristio, izjednačio je u frejmovima, a onda osvojio i sledeći, pa je tako stigao do finala.

"Imao sam svoje šanse i potpuno sam ih upropastio, da budem iskren. Uvek mislim da sam dobar pod pritiskom, ali danas se nisam nosio sa tim. Kada promašiš takvu crnu loptu, ne zaslužuješ da pobediš. Imao sam više nego dovoljno šansi da je osvojim. Želim Vuu sreću. Mislim da će biti svetski šampion. Iako sam slomljen što sam izgubio taj meč, mislim da je prava osoba u finalu", rekao je Alen posle meča.

