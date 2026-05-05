Selektor rukometne reprezentacije Srbije, Raul Gonzales, objavio je spisak igrača za dvomeč sa Mađarskom u borbi za Svetsko prvenstvo.
presekao
RAUL GONZALES SAOPŠTIO SPISAK ZA MAĐARSKU! Selektor Srbije prelomio!
Slušaj vest
Selektor Rukometne reprezentacije SrbijeRaul Gonzales objavio je spisak igrača za predstojeći dvomeč sa Mađarskom u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo.
Na spisku se nalaze:
Rukometna reprezentacija Srbije 2026 Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia, Sina Schuldt / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
GOLMANI: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Luka Krivokapić
LEVA KRILA: Vanja Ilić, Marko Srdanović
DESNA KRILA: Vukašin Vorkapić, Darko Đukić
PIVOTMENI: Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek, Ivan Mićić
BEKOVI: Miloš Kos, Uroš Borzaš, Nikola Zečević, Stefan Dodić, Ognjen Cenić, Uroš Kojadinović, Uroš Mitrović, Brana Mirković.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši