Selektor Rukometne reprezentacije SrbijeRaul Gonzales objavio je spisak igrača za predstojeći dvomeč sa Mađarskom u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo.

Na spisku se nalaze:

Rukometna reprezentacija Srbije 2026 Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia, Sina Schuldt / AFP / Profimedia

GOLMANI: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Luka Krivokapić

LEVA KRILA: Vanja Ilić, Marko Srdanović

DESNA KRILA: Vukašin Vorkapić, Darko Đukić

PIVOTMENI: Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek, Ivan Mićić

BEKOVI: Miloš Kos, Uroš Borzaš, Nikola Zečević, Stefan Dodić, Ognjen Cenić, Uroš Kojadinović, Uroš Mitrović, Brana Mirković.

