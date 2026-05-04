Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu prvaka Srbije, pošto su u trećoj utakmici finalne serije plej-ofa Superlige Srbije, na svom terenu pobedili Vojvodinu 3:0 (25:22, 25:23, 25:18).

Radnički je u finalnoj seriji pobedio ukupnim rezultatom 3:0 i tako došao do svoje četvrte titule šampiona Srbije.

Za najkorisnijeg igrača (MVP) finalne serije plej-ofa proglašen je korektor Radničkog Mladen Bojović.

Najefikasniji u ekipi Radničkog u večerašnjoj utakmici bio je Bojović sa 17 poena. Ivan Ćirović je dodao 10 poena, dok je Dušan Lopar upisao osam poena.

U ekipi Vojvodine najefikasniji je bio Marko Radosavljević sa 12 poena. Stefan Kokeza je dodao 10 poena, dok su Nikola Brborić i Luka Maćešić upisali po osam poena.

Radnički je ove sezone osvojio i trofej u Superkupu Srbije, dok je u nacionalnom kupu došao do finala, u kom je izgubio od Spartaka iz Subotice.