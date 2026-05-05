Upravo jedan takav sastanak održan je danas u sedištu Međunarodne džudo federacije (IJF), gde su predsednik IJF-a, Marijus Vizer i predsednik Međunarodne federacije školskog sporta (ISF), proslavljeni srpski odbojkaš Željko Tanasković, potpisali istorijski memorandum o saradnji.

​Glavni cilj ovog partnerstva je projekat jačanja "Džudo u školama", koji teži da ovu drevnu borilačku veštinu integriše u obrazovne sisteme širom planete. Za Marijusa Vizera, čoveka koji je modernizovao svetski džudo, ovo nije samo pitanje sportskog rezultata, već civilizacijska misija.

"Džudo je više od sporta – to je životna škola. Naš cilj je da deci u školskim klupama pružimo alat koji će ih naučiti disciplini, samopoštovanju i iznad svega, poštovanju protivnika. Saradnja sa ISF-om je prirodan korak, jer škole su mesta gde se formiraju budući lideri društva", deo je izlaganja Vizera.

Svoje mišljenje izneo je i ​Željko Tanasković, prvi čovek velike organizacije ISF, koji je i jedan od simbola srpskog sportskog uspeha i čelnika koji godinama neumorno radi na promociji školskog sporta. Njegova uloga u ISF-u prepoznata je na globalnom nivou, a ovaj susret sa Vizerom potvrđuje da Srbija ima veoma važnog igrača u kreiranju svetske sportske politike.

​Tanasković je naglasio da će ovaj dogovor otvoriti vrata desetinama hiljada dece, ne samo širom sveta, već i u Srbiji, da se bave sportom na vrhunski organizovanom nivou.

"Povezivanje ISF-a i IJF-a je velika pobeda za školski sport. Naša misija je da deci ponudimo kvalitet, a džudo je idealan za razvoj motorike i karaktera. Činjenica da Srbija aktivno učestvuje u ovim procesima kroz naše prisustvo u međunarodnim telima, garantuje da će i naša deca imati pristup najboljim programima i svetskim takmičenjima", poručio je Tanasković.

A ​Srbija, kao zemlja sporta, ovim partnerstvom dobija višestruke benefite:

​Modernizaciju fizičkog vaspitanja; Kroz razmenu trenera i metodologija srpske škole će moći da implementiraju najsavremenije programe "Džudo u školama".

Uz sve ovo bliska saradnja Tanaskovića i Vizera dodatno učvršćuje poziciju Srbije kao regionalnog lidera u sportskoj organizaciji.

Srbija je poslednjih godina bila domaćin značajnih međunarodnih školskih sportskih događaja, što direktno utiče na razvoj sportskog turizma i prestiž zemlje.

​imajući u vidu da Džudo savez Srbije sjajno radi, pod rukovodstvom potpredsednika OKS Ivana Todorova, biće još lakše partnerski sprovoditi ideje zacrtane na današnjem sastanku. Pod vođstvom Marijusa Vizera, IJF je postao jedna od najmoćnijih sportskih organizacija sveta, dok ISF pod svojom kapom drži milione školaraca, dečaka i devojčica.

Njihovo ujedinjenje znači da sport ponovo postaje prioritet u vaspitanju mladih, sklanjajući ih sa ulice i usmeravajući ih ka zdravom životu.