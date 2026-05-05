U gradu Hanford u centralnoj Kaliforniji, prema izveštajima, Valdovinosa je ubio Vinsent Dijaz, bivši suprug bokserove devojke.

Svedoci su oko četiri sata ujutru prijavili svađu muškarca i žene u bloku 1.500 na Aveniji Univerzitet. Policija se ubrzo pojavila, a zatekla jeziv prizor. Policijski zvaničnik je opisao šta se dogodilo.

"Kada su policajci stigli, pokucali su na vrata i identifikovali se. U tom trenutku su kroz prozor videli muškarca kako prolazi, vadi pištolj i puca sebi u glavu. Sve se odigralo neverovatno brzo", poručio je on.

Adrijan Valdovinos Foto: Društvene Mreže

Policajci su obezbedili kuću i izveli ženu napolje, a potom su pronašli telo Adrijana Valdovinosa sa više prostrelnih rana. Veruje se da je Dijaz nasilno provalio u kuću, potom pucao na boksera, a kasnije i sebi u glavu.

Porodica i prijatelji ubijenog boksera tuguju, a rođaka Dijaza se oglasila i navela da se radi o brižnom ocu koji nikada ne bi ostavio ćerke, te da joj ceo događaj nema smisla.