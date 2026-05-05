Šejla Martinez (27) je izlaz iz teške situacije pronašla u sportu.

Ona je nedavno četvrti put postala prvakinja Evrope u pero kategoriji u boksu, a novim osvajanjem šampionskog pojasa je potvrdila svoju dominaciju u ringu.

Do velikog uspeha je došla preko paklenog puta.

Naime, dok je bila maloletna, sa samo 17 godina je završila na ulici, bez krova nad glavom i idejom šta i kako dalje. Do ove situacije je dovelo teško detinjstvo i razni porodični problemi sa kojima se suočila.

Bokse je naišao kao jedini izlaz iz teške životne situacije, a ispostavilo se da joj je ovaj sport promenio život.

"Počela sam da boksujem jer sam morala da izbacim sav bes iz sebe. To je bio moj ventil nakon svega što sam prošla”, rekla je u jednom intervjuu.

Pre nego što je krenula da se bavi boksom, kao mlada je bila talentovana fudbalera i prošla je kroz mlađe kategorije Valensije i Levantea, a upravo je od Levantea nedavno imala emotivan doček. Na utakmici protiv Sevilje je izvela početni udarac, uz ovacije sa tribina.

"Osetila sam ogroman ponos. Uvek sam pomalo žalila što nisam postala profesionalna fudbalerka. Ipak, u boksu postoji veće poštovanje, nakon 10 rundi borbe, između mene i protivnice postoji međusobno uvažavanje", rekla je ona.

Nažalost, od jedne stvari ne može da pobegne.

Novac koji zarađuje od boksa nije dovoljan, pa pored bavljenja sportom, mora da ima drugi posao.

"Sramota je da sam četvorostruka prvakinja Evrope, a da moram da radim dodatni posao kako bih preživela. Još više boli što mediji gotovo ne prate ove uspehe", rekla je Šejla Martinez.

