Slušaj vest

Vozač Ferarija Luis Hamilton izjavio je da težak vikend na trci za Veliku nagradu Majamija "neće definisati" njegovu sezonu, uprkos problemima sa tempom u odnosu na timskog kolegu Šarla Leklera.

Sedmostruki svetski šampion nije uspeo da završi nijednu sesiju među prvih pet tokom sprint vikenda, a u trci je bio šesti, nakon što je Lekler kažnjen sa 20 sekundi zbog sečenja krivina u završnici.

"Izazovan vikend za nas. Posle kontakta sam praktično bio zaglavljen u 'ničijoj zemlji' i nisam mogao da izvučem više iz bolida", naveo je Hamilton, a preneo Skaj Sport.

Britanski vozač je dodao da je rezultat razočaravajući s obzirom na trud ekipe, ali je naglasio da tim mora da nastavi dalje.

"Teško je prihvatiti, posebno zbog svega što je tim uložio, ali ovo nas neće definisati. Važno je kako nastavljamo dalje. Izvući ćemo pouke i okrenuti se narednim trkama", poručio je Hamilton.

Tokom vikenda, Hamilton je konstantno zaostajao nekoliko desetinki za Leklerom, a dodatne probleme imao je u trci nakon kontakta na startu, u incidentu u kojem je učestvovao i vozač Alpina Franko Kolapinto.

"Nije bio dobar vikend. Bio sam van borbe u obe trke. Posle oštećenja nije bilo mnogo toga što sam mogao da uradim. Moramo da idemo dalje", rekao je Hamilton.

On je sezonu započeo solidno, uključujući i podijum u Kini, ali je u poslednje dve trke, u Japanu i Majamiju, bio u zaostatku za timskim kolegom.