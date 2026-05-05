Novo 63. izdanje, koje će se održati u Obrenovcu od 12. do 18. maja 2026, dodatno potvrđuje da Beograd i Srbija imaju ozbiljnu ulogu na međunarodnoj bokserskoj sceni.

Ono što ovaj turnir čini posebnim nije samo dug kontinuitet, već i činjenica da su kroz njega prošla neka od najvećih imena jugoslovenskog i svetskog boksa, poput Mate Parlov, Zvonko Vujin, Tadija Kačar i Ante Josipović. Upravo ta istorija daje težinu svakom novom izdanju.

Najava učešća oko 22 zemlje i više od 300 boksera govori da ovo neće biti samo regionalni događaj, već pravi međunarodni spektakl. Posebno je zanimljivo prisustvo tradicionalno jakih bokserskih nacija poput Kube i Ukrajine, koje često donose vrhunski kvalitet i podižu nivo takmičenja. Konkurencija na ovom takmičenju biće izuzetno jaka, jer dolaze reprezentacije čiji bokseri predstavljaju sam vrh svetskog boksa.

"Turniri poput ovog postaju ključni za razvoj i selekciju novih talenata, ali i za proveru forme iskusnih reprezentativaca. Ovakav nivo konkurencije predstavlja veliki izazov, ali i ogromnu priliku za domaće takmičare da napreduju i pokažu koliko mogu protiv najboljih na svetu. Upravo zbog toga, "Beogradski pobednik" nije samo prestižno takmičenje, već i prava pozornica gde se meri realna snaga i potencijal budućih šampiona. Publiku očekuju uzbudljivi mečevi i vrhunski sportski spektakl, uz veru da će organizacija biti na najvišem nivou. Ko planira da ide da gleda uživo ili prati mečeve putem TV prenosa, ovo je jedno od onih takmičenja gde se često „uhvati“ sledeća generacija šampiona pre nego što postanu velika imena", rekao je predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

Organizacija pod vođstvom Bokserski savez Srbije i podrška lokalnih institucija ukazuju da se ozbiljno pristupa ovom događaju.

Turnir "Beogradski pobednik" čini posebnim kombinacija tradicije i kvaliteta – mnogi poznati bokseri su upravo ovde sticali međunarodno iskustvo.

Publika redovno ima priliku da vidi veliki broj uzbudljivih i neizvesnih mečeva, jer učestvuju borci različitih stilova i škola boksa. Zemlje učesnice bokserskog spektakla u Obrenovcu su: Kuba, Crna Gora, Ukrajina, Turska, Kanada, Kirgistan, Jermenija, Južna Koreja, Filipini, Vels, Mađarska, Grčka, Saudijska Arabija, Sijera Leone, Gana, Tunis, Bugarska, Slovenija, Severna Makedonija, BiH, Rumunija i Srbija.

"Kvalitet i jačina turnira kao što je Beogradski pobednik najbolje se vidi po tome ko dolazi da učestvuje. Kada na jednom mestu imaš bokserske velesile poput Kube, Ukrajine, Turske, Mađarske, Jermenije i drugih svetskih sila jasno je o kakvom nivou takmičenja se radi. Te reprezentacije imaju dugu i bogatu tradiciju u amaterskom boksu - posebno Kuba, koja je sinonim za tehnički savršen stil i olimpijske šampione. Ukrajina donosi izuzetno disciplinovane i taktički jake borce, dok Turska poslednjih godina konstantno izbacuje kvalitetne takmičare. Kada se takve škole boksa sudare u ringu, publika dobija vrhunske, raznovrsne i često vrlo neizvesne mečeve. Upravo zato ovaj turnir ima reputaciju jednog od najjačih u Evropi i predstavlja pravu priliku da se vide buduće svetske zvezde", zaključio je predsednik BSS Borovčanin.

Plemenita veština, sport sa dinamikom, taktikom i pravim duelima "jedan na jedan" donosi nam novi spektakl u hali sportova u Obrenovcu koji nikako ne treba propustiti.

