Andrea Kimi Antoneli, vozač ekipe Mercedes i lider u šampionatu, trenutno jedna od najvećih zvezda i senzacija Formule 1.

Tinejdžer koji ima 19 godina Kimi Antoneli od četiri vožene trke u prvenstvu F1, slavio je na tri, u Kini, Japanu i Majamiju, dok je na otvaranju sezone u Australiji bio drugi.

Kimi Antoneli slavi pobedu u Majamiju Foto: Jeff Robinson/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Otac usadio ljubav prema automobilima

Kimi Antoneli rođen je 25. avgusta 2006. godine u Bolonji, u Italiji. Njegova priča je klasičan primer izuzetnog talenta potpomognutog porodičnom tradicijom, ali i modernog puta do vrha moto-sporta.

Kimi potiče iz "trkačke" porodice. Njegov otac, Marko Antoneli, bio je vozač trkačkih automobila, a kasnije je osnovao sopstveni tim pod nazivom AKM Motorsport. Kimi je svoje prve korake u kartingu napravio upravo vozeći za očev tim. Tata Marko je centralna figura Kimijevog razvoja. On nije samo otac, već i njegov prvi mentor i čovek koji je "kriv" za Kimijevu karijeru. Marko je poznat kao vrlo strog, ali pravedan trener. Iako danas Kimi radi sa vrhunskim profesionalcima u Mercedesu, njegov otac je i dalje prisutan kao ključna podrška koja nadgleda svaki korak njegovog napretka.

Veronika Antoneli, Kimijeva majka, nije toliko poznata javnosti, što je njen lični izbor. Ona je stub porodice koji se starao o Kimijevom odrastanju izvan staze, osiguravajući da dečak, pored trkačkih obaveza, ima normalno detinjstvo i školovanje. Veronika retko daje intervjue i izbegava medijsku pažnju, birajući da Kimijev uspeh slavi u krugu porodice. Kimi ima mlađu sestru Magi za koju je mnogo vezan.

Kimi Antoneli Foto: Printskrin/Instagram

Iz pelena u karting, ali bukvalno

Mnogim poklonicima adrenalina, brzine i Formule 1 je misterija Kimijevo ime. Suprotno čestom verovanju, nije dobio ime po bivšem šampionu Kimiju Rajkonenu. Njegovo ime je zapravo Andrea koje mu je prvo ime, a Kimi srednje, što je običaj kod mnogih Italijana. Porodični prijatelj Enriko Bertagija predložio je srednje ime "Kimi" jer je smatrao da zvuči dobro uz prezime Antoneli – i tako je ime ostalo.

Kimi Antoneli je otkada je prohodao bio lud za automobilima. Seo je u karting sa dve, a sa pet godina počeo je da se takmiči. Nije morao da donosi svesnu odluku o karijeri jer je njegov život od malih nogu bio usmeren na stazu, najviše zbog svog oca. Prvi dodir sa Formulom 1 Kimi je imao sa sedam godina, kada ga je otac krišom uneo u padok tokom Porše superkup trke u Hokenhajmu. Sa deset godina imao je i malu ulogu u italijanskom filmu “Veloce come il vento” (Brz kao vetar).

Već sa 14 godina mladi Antoneli skrenuo je pažnju na sebe. Nakon uspešnih vožnji u mlađim kategorijama, primetili su ga ljudi iz Mercedes Junior programa, čiji je postao član 2019. godine. Mercedes je prepoznao "materijal za šampiona" i vodio ga kroz sve juniorske serije.

Kimi Antoneli sa ocem i sestrom posle pobede u Majamiju Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof / imago sportfotodienst / Profimedia

Mlad, a hladan

Ono što je Antonelija izdvojilo od ostalih talenata je neverovatna hladnokrvnost. Kimi je u juniorskim kategorijama (F4, FRECA) dominirao tako što je retko pravio greške pod pritiskom, što je karakteristika koju je preneo i u Formulu 1.

Njegov uspon u Formuli 1 je bio gotovo filmski. Nakon što je preskočio stepenik Formule 3 i direktno iz Formule 2 prešao u bolid Mercedesa 2025. godine, vrlo brzo je pokazao da pripada eliti. U sezoni 2026. Antoneli je postao najmlađi lider u istoriji Formule 1, sa svega 19 godina, a takođe drži rekorde za najmlađeg vozača koji je osvojio pol poziciju i najmlađeg koji je vodio na trci.

Što se tiče stila vožnje, Kimi je poznat po izuzetnoj taktičkoj zrelosti. U Majamiju 2026, na primer, pobedio je iskusne asove kao što su Lando Noris i Šarl Lekler, zahvaljujući pametnom upravljanju gumama i hrabrim preticanjima, uprkos problemima sa menjačem.

Kimi Antoneli slavi pobedu u Majamiju Foto: David Buono / Actionplus / Profimedia

Specifičan odnos sa Raselom, drugar sa Sinerom

Kimi je trenutno lider u šampionatu F1 za 2026. godinu. Njegova vožnja se opisuje kao "bez straha", ali sa velikom dozom inženjerske preciznosti. On je prvi Italijan koji je nakon skoro 20 godina pobedio u Formuli 1, što ga je u otadžbini pretvorilo u nacionalnog heroja, s obzirom na dugu sušu italijanskih vozača u samom vrhu sporta.

Kimi Antoneli ima specifičan odnos sa timskim kolegom Džordžom Raselom. Od početka, Englez se prema mlađem Italiju postavio kao mentor. Neko ko "uči" mlađeg kolegu, ali je Kimi od prvog dana pokazao neverovatnu brzinu, što je stvorilo zdravu tenziju. Njihov odnos je profesionalan, nema javnih skandala.

Od ostalih sportova Kimi Antoneli obožava tenis i padel, ali i plivanje te rad u teretani, bez kojeg kako priznaje ne bi mogao da podnese sve ono sa čim se suočava na stazi. Ima prijateljski odnos sa zemljakom i poznatim teniserom Janikom Sinerom. Veliki je fan fudbala i navija za Bolonju. Obožava i Majkla Džordana i sve ono što je dao košarci.

Kimi Antoneli i Džordž Rasel, vozači ekipe Mercedes Foto: Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poseta Seninom grobu

Ukratko, Kimi je proizvod savršenog spoja porodične strasti, vrhunske Mercedesove akademije i sopstvenog prirodnog dara koji mu je omogućio da sa samo 19 godina diktira tempo najbržeg cirkusa na svetu.

Na svom Mercedesu Antoneli vozi sa brojem 12, inspirisan je uzorom Ajrtonom Senom, koji je nosio baš taj broj 1988. godine dok je vozio za Lotus. Tokom posete Brazilu 2025, Kimi je obišao grob trostrukog šampiona F1 u Sao Paolu. Poznaje Valentina Rosija, višestrukog šampiona i legendu moto sporta.

Kimi Antoneli na grobu Ajrtona Sene Foto: Printskrin/Instagram

Devojku javnost nije upoznala

Interesantno je da je Kimi Antoneli upravljao bolidima Formule 1 pre nego što je položio vozački ispit za običan automobil, što je slučaj i sa Maksom Ferštapenom i još nekim mladim automobilistima. Vozačku dozvolu mladi Italijan dobio je tek nekoliko nedelja pre debija u Australiji 2025. godine, ističući da je bio nervozniji na ispitu, nego na startu trke.

Zanimljivo, Kimi Antoneli trenutno nema devojku, makar da to javnost zna. Mada, na društvenim mrežama se može videti da uživa u ženskom društvu, u trenucima opuštanja. Kao i mnogi mladi sportisti koji su tek zakoračili na veliku scenu, Kimi veoma čuva svoj privatni život. Iako se na društvenim mrežama pojavljuju razne spekulacije, on se fokusira na pripreme za trke, treninge u simulatoru i odnose sa inženjerima. Njegov tim Mercedes takođe insistira na izbegavanju distrakcija, što je standardna praksa za mlade talente u njihovom programu.