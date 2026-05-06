Slušaj vest

Ovo je ocena predsednika Svetske profesionalne bilijar i snuker asocijacije Džejsona Fergusona.

Najnoviji podsticaj dolazi nakon što je Kinez Vu Jize osvojio titulu svetskog prvaka pobedom nad Šonom Marfijem (18:17), čime je nastavio niz uspeha kineskih igrača, posle trijumfa Džao Ksintonga godinu dana ranije.

Velika Britanija tradicionalno je uporište snukera, ali Kina sve više postaje ključna sila u ovom sportu, sa oko 300.000 klubova i sve većim brojem vrhunskih igrača. Na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu čak 11 od 32 učesnika dolazilo je iz Kine, dok se petorica nalaze među 16 najboljih na svetskoj rang-listi.

1/5 Vidi galeriju Vu Jize u finalu Svetskog prvenstva u snukeru Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Snuker do sada nije uspeo da uđe u program Olimpijskih igara 2021. i 2024. godine, ali bi nova kandidatura mogla biti podneta za Igre 2032. u Brizbejnu.

"MOK definitivno prati naš sport. Kina je izuzetno važna za olimpijski pokret, a činjenica da je to veliko tržište za snuker igra ključnu ulogu u svakoj kandidaturi", rekao je Ferguson.

On je istakao i globalni rast sporta, posebno u istočnoj Evropi, gde se sve više zemalja uključuje u takmičenja, naglasivši da danas gotovo 100 država ima razvijenu infrastrukturu za snuker.

"Kada smo počeli sa idejom o Olimpijskim igrama, samo nekoliko zemalja je igralo snuker. Sada smo spremni i to je uzbudljiva perspektiva", dodao je Ferguson.

Organizacija radi i na povratku snukera u program Paraolimpijskih igara, gde je bio prisutan od 1960. do 1988. godine.

Titula 22-godišnjeg Vua, drugog najmlađeg svetskog prvaka u istoriji, dodatno je skrenula pažnju na novu generaciju igrača. Njegov uspeh mogao bi da inspiriše mlade u Kini, gde snuker beleži ogroman rast.