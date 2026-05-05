UŽAS! SRPKINJA DOŽIVELA NAJGORU MOGUĆU POVREDU! Moraće na operaciju, njen klub se odmah oglasio!
Srpska reprezentativka i članica Vakifbanka, Katarina Dangubić, moraće na operaciju zbog teške povrede kolena. Turski klub je potvrdio da su u pitanju prednji ukršteni ligamenti leve noge.
Ona se povredila tokom polufinalnog duela Lige šampiona protiv Koneljana, zbog čega, nažalost, nije mogla da pomogne svom timu u velikom finalu protiv Ezačibašija, u kojem je Vakifbank na kraju slavio.
"Nakon dijagnostičkih pregleda u našoj zdravstvenoj ustanovi, utvrđena je povreda ukrštenih ligamenata levog kolena, koja zahteva hiruršku intervenciju. U skladu sa željom naše odbojkašice i odobrenjem kluba, neophodna operacija biće uskoro obavljena u Srbiji na račun kluba.
Proces rehabilitacije pod nadzorom našeg medicinskog tima nastaviće se privremeno u njenoj zemlji. U narednom periodu, posle dodatnih pregleda, biće doneta odluka o vremenskom okviru za njen povratak na teren", navedeno je u saopštenju Vakifbanka.