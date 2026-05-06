Jedna od najvećih karijera u istoriji vaterpola upravo je završena!

Legendarni Filip Filipović odigrao je svoj poslednji meč i od aktivnog igranja se oprostio - kao šampion! Los Anđeles Atletik klub je osvojio zlato na Nacionalnom prvenstvu SAD pobedom nad ekipom Olimpik klub rezultatom 16:15 nakon peteraca, a Filipović je bio ubedljivo najbolji pojedinac u bazenu.

U regularnom delu postigao je četiri gola, a onda je realizovao i pobednički peterac i otišao u penziju sa stilom.

Naravno, dobio je i MVP prinznanje, a po završetku meča otvorio je dušu.

- Nećete me više videti u bazenu, da. To je to. Odlučio sam. Nisam želeo da najavljujem ništa, jer kad god sam najavljivao, nešto bi se desilo. Kao što sam rekao, dobio sam signal i to je to. Poslednji šut, poslednji gol za klub. Ovi momci su bili neverovatni i ponosan sam što sam ih vodio do kraja - rekao je emotivni Filipović.

Do serije peteraca došlo je nakon burne završnice u kojoj je pobednički gol Kolina Malkahija iz Olimpik kluba poništen zbog isključenja sa pravom zamene koje je u istom trenutku dobio Nik Mirković.

- Hajde da kažemo da je ovo jedno od finala za koje se živi. Iskreno, nisam očekivao ovakvu utakmicu. Znali smo da će biti fizički teško, i da oni neće odustati. Ali nismo ni mi odustajali, znali smo da moramo da ih pritisnemo, da igramo onako kako oni igraju. Iskreno, nisam očekivao da će penali odlučivati. Ali kao što sam rekao ranije, ovo je verovatno najbolje što je svetski vaterpolo video poslednjih meseci. Zahvalan sam na tome što sam bio deo ovog kluba, ovo je moja poslednja utakmica u karijeri i nisam mogao da zamislim da će se završiti ovako - dodao je srpski as, a zatim je odgovorio i na pitanje šta će mu najviše nedostajati:

- Verovatno ovaj osećaj koji imam sad, energija. Ne nedostaju mi golovi, titule... Jer sam osvojio sve. Ali ova prijateljstva, to će mi faliti. Sada ću krenuti drugim putem. Biće vaterpolo, ali je drugačije od igranja u bazenu.

Tokom bogate karijere Filip Filipović je stvarno osvojio sve! Između ostalog, tu su dva olimpijska zlata, dve titule prvaka sveta i šest Evrope, uz još mnogo medalja koje je osvojio sa Srbijom.

Ništa manje uspešan nije bio ni igrajući za Partizan, Pro Reko, kragujevački Radnički, Solnok, Olimpijakos i Novi Beograd. U završnoj fazi karijere igrao je u Kuvajtu i Sjedinjenim Američkim Državama.

