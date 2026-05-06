Ovom prilikom donirane su i lopte za osnovne škole na teritoriji opštine kao mala pomoć za nastavak funkcionisanja sporta. NakonTrstenika Marinković je održao sastanak i u Raški. U ovoj opštini sastao se sa zamenicom predsednika opštine Jovanom Mutavdžić, pomoćnikom predsednika opštine Ilijom Roglićem, većnikom za sport Markom Đorovićem i sekretarom Sportskog saveza opštine Raška Zoranom Nikolićem. Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije upoznat je sa modelom funkcionisanja koji je primenjen kako bi se povećala kontrola realizacije sportskih programa i poboljšao kvalitet rada klubova sa posebnim fokusom na one koji rade sa decom. I škole u Raški dobile su lopte od Sportskog saveza Srbije, a Marinković je sumirao oba sastanka:

- Sportski savez Srbije je tu da bude podrška svojim članicama. Ovoga puta obišli smo Trstenik i Rašku sa kojima imamo odličnu dugogodišnju saradnju. Trud i rad svih koji su zaduženi za sport i podrška i pomoć lokalne samouprave nisu upitni. Postoje brojni izazovi, a u razgovoru smo razmenili mišljenja i izneo sam nekoliko korisnih smernica kako bi se poboljšala situacija u sportu. Veliki zadatak svih nas je i osposobljavanje stručnih kadrova u sportu. Ono na čemu je fokus, pored profesionalnog sporta, jeste rad sa decom, rad na besplatnim sadržajima za rekreativce. Nadam se da ćemo uspešno nastaviti saradnju i da će sport biti na još višem nivou. Verujem da zajedničkim radom i razumevanjem, kako krovne organizacije, njenih članica, tako i klubova i građana, možemo još bolje, jer je sport ne samo zabava već i veoma bitan segment koji poboljšava zdravlje stanovništva naše zemlje – istakao je Goran Marinković.