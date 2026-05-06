Goran Raičević je poginuo na Đurđevdan u Medveđi, pošto ga je pogodio snajperski hitac koji su ispalili albanski teroristi. Imao je samo 36 godina.

Proslavljeni atletičar i srpski heroj poginuo je na Đurđevdan 1999. godine.

Raičević je kao vrhunski sportista mogao da se ne odazove vojnom pozivu. Početkom bombardovanja trebao je da otputuje u Grčku na takmičenje, umesto toga, rešio je da zaduži uniformu Vojske Jugoslavije i obavi, kako je govorio, najvažniji zadatak - da čuva i odbrani zemlju i porodicu, suprugu Jelenu i blizance Nikolu i Katarinu.

"Kako da ne odem, šta bi rekli moji iz Strojinaca, da sam kukavica, da sam izneverio svoju decu, svoj narod i sebe... Idem, jer mi je to dužnost", rekao je pred polazak u rat hrabri Goran.

Raičević je bio jedan od najboljih uličnih trkača u SFRJ. Rođen je 1963. godine u selu Strojnici kod Brusa. Atletikom je počeo da se bavi 1975. godine, kao učenik petog razreda osnovne škole "Moša Pijade" iz Razbojne.

Atletsku karijeru je počeo u AK Crvena zvezda, a kasnije je nastupao i za Partizan.

Goran ubrzo postaje državni reprezentativac. Bio je šestostruki prvak Belog krosa, a od 1989. do 1992. godine je bio nepobediv na uličnim trkama u Jugoslaviji. Višestruki je prvak Balkana i Jugoslavije na 5 i 10 hiljada metara. Osvajao je medalje na mnogim maratonskim trkama: Beogradski, Podgorički, Novosadski, Niški, Cerski, Skopski...

Najveći uspeh mu je bio osvajanje zlata na B kupu Evrope u Barseloni i drugo mesto na A kupu.

Ispred stadiona Partizana nalazi se spomenik posvećen legednarnom šampionu koji je život dao braneći svoju otadžbinu.

Goran Raičević - spomenik ispred stadiona Partizana Foto: Printskrin / You Tube