SNAJPERSKI HITAC ALBANSKIH TERORISTA PREKINUO ŽIVOT ŠAMPIONA NA ĐURĐEVDAN! Umesto na takmičenje, otišao da brani Kosovo! Njegove reči i danas odjekuju Srbijom!
Goran Raičević je poginuo na Đurđevdan u Medveđi, pošto ga je pogodio snajperski hitac koji su ispalili albanski teroristi. Imao je samo 36 godina.
Raičević je kao vrhunski sportista mogao da se ne odazove vojnom pozivu. Početkom bombardovanja trebao je da otputuje u Grčku na takmičenje, umesto toga, rešio je da zaduži uniformu Vojske Jugoslavije i obavi, kako je govorio, najvažniji zadatak - da čuva i odbrani zemlju i porodicu, suprugu Jelenu i blizance Nikolu i Katarinu.
"Kako da ne odem, šta bi rekli moji iz Strojinaca, da sam kukavica, da sam izneverio svoju decu, svoj narod i sebe... Idem, jer mi je to dužnost", rekao je pred polazak u rat hrabri Goran.
Raičević je bio jedan od najboljih uličnih trkača u SFRJ. Rođen je 1963. godine u selu Strojnici kod Brusa. Atletikom je počeo da se bavi 1975. godine, kao učenik petog razreda osnovne škole "Moša Pijade" iz Razbojne.
Atletsku karijeru je počeo u AK Crvena zvezda, a kasnije je nastupao i za Partizan.
Goran ubrzo postaje državni reprezentativac. Bio je šestostruki prvak Belog krosa, a od 1989. do 1992. godine je bio nepobediv na uličnim trkama u Jugoslaviji. Višestruki je prvak Balkana i Jugoslavije na 5 i 10 hiljada metara. Osvajao je medalje na mnogim maratonskim trkama: Beogradski, Podgorički, Novosadski, Niški, Cerski, Skopski...
Najveći uspeh mu je bio osvajanje zlata na B kupu Evrope u Barseloni i drugo mesto na A kupu.
Ispred stadiona Partizana nalazi se spomenik posvećen legednarnom šampionu koji je život dao braneći svoju otadžbinu.