Utakmicu Evropske lige između Vardara i Monpeljea obeležio je izuzetno grub potez srpskog rukometaša Uroša Mitrovića.

Iako je rukomet poznat kao fizički zahtevna i kontaktna igra, scena iz ovog meča prevazilazi uobičajene okvire sporta.

Uroš Mitrović razbio nos francuskom rukometašu. Foto: Screenshot

Tokom jednog duela, Mitrović je snažno udario francuskog reprezentativca Valentina Portea.

Iskusni Francuz, osvajač evrpskog, svetskog i olimpijskog zlata, momentalno je završio na zemlji, a lekarske ekipe odmah su utrčale na teren da mu ukažu pomoć. Prizor je bio uznemirujući! Porte je nakon nekoliko minuta uspeo da ustane, ali sa vidljivim posledicama - krvavim licem i tamponima u nosu.

Bivši as Partizana je momentalno isključen zbog ovog poteza.

