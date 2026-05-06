Horor scena na utakmici između Vardara i Monpeljea.
UZNEMIRUJUĆI PRIZOR! Srbin brutalnim udarcem razbio nos Francuzu - krv lila na sve strane! (VIDEO, FOTO)
Utakmicu Evropske lige između Vardara i Monpeljea obeležio je izuzetno grub potez srpskog rukometaša Uroša Mitrovića.
Iako je rukomet poznat kao fizički zahtevna i kontaktna igra, scena iz ovog meča prevazilazi uobičajene okvire sporta.
Uroš Mitrović razbio nos francuskom rukometašu. Foto: Screenshot
Tokom jednog duela, Mitrović je snažno udario francuskog reprezentativca Valentina Portea.
Iskusni Francuz, osvajač evrpskog, svetskog i olimpijskog zlata, momentalno je završio na zemlji, a lekarske ekipe odmah su utrčale na teren da mu ukažu pomoć. Prizor je bio uznemirujući! Porte je nakon nekoliko minuta uspeo da ustane, ali sa vidljivim posledicama - krvavim licem i tamponima u nosu.
Bivši as Partizana je momentalno isključen zbog ovog poteza.
