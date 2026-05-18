Sofija Temnikova je ruska influenserka, model i internet ličnost koja je stekla veliku popularnost prvenstveno putem društvenih mreža.

Bujna Sofija Temnikova posebno je aktivna na platformama kao što su Instagram i TikTok.

Sofija Temnikova pozira pored automobila

Strast prema automobilima

Ono što Sofiju Temnikovu izdvaja od tipičnih modnih influenserki je njena strast prema automobilima i motociklima. Ona svoj sadržaj na društvenim mrežama često kombinuje uz modu, luksuzan životni stil i visoke performanse mašina. Ova plavuša voli da pozira uz skupe automobile poput modela Lamborginija, ili na motorima poput Harli-Dejvidsona.

Sofija je izuzetno edukovana što se tiče automobila i motora. Veliku karijeru, samim tim i zaradu ostvarila je na društvenim mrežama. Na platformi TIkTok izgradila je veoma veliku bazu pratilaca (preko 2,4 miliona), gde deli video klipove fokusirane na moto-sadržaj, putovanja i stil života.

Instagram koristi za deljenje visokokvalitetnih fotografija koje prikazuju njen glamurozan stil života, putovanja po svetu i posete ekskluzivnim lokacijama.

Zarađuje pola miliona evra godišnje

Sofija Temnikova je vrlo proračunata, pa je izgradila lični brend. Prepoznatljiva je po svom stilu koji spaja ženstvenost sa "sirovom snagom" automobila, što je privuklo široku publiku ljubitelja automobila i mode. U okviru jedne kampanje procena je da zaradi između 5.000 i 15.000 evra, a na godišnjem nivou u rasponu od 200.000 do 500.000 i više evra.

Sofija je rođena u Moskvi, u Rusiji 8. novembra 1991. godine. Pored modelinga i automobila, njen sadržaj često obuhvata putovanja, rado posećuje luksuzne destinacije i trenutke iz svakodnevnog života iza scene. Upravo to njenoj publici omogućava da je doživi kao bliskiju ličnost uprkos luksuzu kojim je okružena.

Ukratko, Sofija Temnikova nije klasičan modni model koji radi za modne piste, već savremena digitalna kreatorka čija je popularnost direktno povezana sa njenim jedinstvenim spojem automobilske kulture i ličnog stila.

Diskretna u privatnom životu

Ruskinja je veoma diskretna kada je u pitanju njen emotivni život. Na svojim profilima nikada nije javno potvrdila vezu niti je ikada objavila fotografije sa partnerom koje bi ukazivale na to da je trenutno u ozbiljnoj vezi.

Ona često putuje na najprestižnije svetske lokacije gde se održavaju trke ili okupljanja luksuznih automobila. Može se videti na manifestacijama u Dubaiju, Monaku i raznim evropskim centrima automobilizma.

Sofija Temnikova na odmoru na Altaju

Grudi prirodne ili...

Kada je reč o njenom izgledu i pitanju da li su njene grudi prirodne, ne postoje zvanične potvrde niti medicinski podaci koji bi to potvrdili ili demantovali. Sofija, poput mnogih osoba iz javnog života koje se bave modelingom i estetikom, nikada nije javno govorila o eventualnim estetskim korekcijama.

Sofija često posećuje autodrome, ne samo kao posmatrač, već kao neko ko uživa u adrenalinu. Nije retkost da je vidite kako sedi za upravljačem moćnih mašina ili prisustvuje zatvorenim krugovima testiranja automobila. Ona automobilizam koristi kao alat za brendiranje. Nije tipičan "trkač" koji se takmiči u šampionatima, već je više ambasador luksuznog životnog stila povezanog sa automobilima.